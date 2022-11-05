蘋果凍結人事 勒緊褲帶

蘋果傳出暫停招募研發以外的新員工，以因應大環境不景氣的現況。（美聯社）

愈來愈多美國大企業凍結人事或大規模裁員 ，最新一批企業中最受矚目的當屬蘋果 ，傳出該公司已暫停研發以外的許多職位招募；亞馬遜 則證實暫停增聘新員工，叫車業者Lyft更是宣布裁員近700人。在景氣日益低迷之際，企業多半只能勒緊褲帶、縮減預算，以因應消費者支出疲軟、利率上揚和美元升值帶來的衝擊。

彭博資訊報導，知情人士透露，除了研發以外的職位，蘋果已暫停許多職位的招聘。

實際上，蘋果早在上月公布財報前就已開始凍結人事，主要影響一些業務運作、和一般軟硬體工程人員職位，但投入未來產品與長期計畫的團隊不受影響。

蘋果透過聲明說，將繼續聘僱人才，「但由於當前的經濟環境，我們對某些業務採取非常審慎的做法」。

其實蘋果原本就有一套控制預算的計畫，且8月已解僱約100名約聘員工。Business Insider則報導，蘋果幾乎已凍結所有人事招募，直到2023年9月都不會聘用任何新進人員。

亞馬遜3日表示，執行長賈西與團隊已決定將暫停招聘新的企業員工，理由是「不確定的」經濟環境以及近年來已經招聘很多。亞馬遜人力資源主管加萊蒂表示：「我們預期未來數月將保持暫停擴招，將繼續觀察經濟和業務情況，以便在認為合理時進行調整。」

同一天，叫車業者Lyft表示將裁員13%員工，相當約683人，還將出脫汽車服務業務，以因應艱困的經濟情勢，這已是該公司近幾個月來第二輪裁員行動；支付平台Stripe則將裁汰超過1,000個職位，或14%。

此外，馬斯克入主的社群平台推特也自4日起開始通知員工是否留任，半數人、相當於3,700人則將失業。