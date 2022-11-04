我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指漲逾400點 但中止4周連升

快看世界／勁球飆到15億 禁售彩券州居民跨州碰運氣

日經：英特爾進軍晶圓代工追趕台積 具備這個優勢

編譯林奇賢／綜合外電
英特爾試圖進軍晶圓代工事業，試圖對抗在這個領域市占最高的台積電（53.4%）和次高的三星（16.5%）。（美聯社）
英特爾試圖進軍晶圓代工事業，試圖對抗在這個領域市占最高的台積電（53.4%）和次高的三星（16.5%）。（美聯社）

自基辛格接任英特爾（intel）執行長以來，這家晶片製造大廠開始試圖進軍晶圓代工事業。日經指出，儘管英特爾面臨重重挑戰，但仍有一項外部因素有助這個戰略獲得一臂之力：地緣政治。

一位匿名台灣晶片業高階主管向日經表示：「若你五年前問我英特爾能否在晶圓代工領域取得一席之地，我絕對會回答不。但如果你現在問我，我認為英特爾有一些機會，因為美國政府的論調是想推動晶片製造多元化，畢竟亞洲的地緣政治壓力日益升高，特別是台灣和中國。」

鑒於疫情期間的晶片短缺和美中緊張情勢升溫，華府正大力推動強化在美國本土自行製造晶片的能力。

他說，當前的問題在於，英特爾如何將地緣政治的擔憂轉變成賺錢的能力，並壯大其晶圓代工事業。

英特爾樂觀認為，該公司能把握這個機會。英特爾旗下晶圓代工服務（IFS）總裁Randhir Thakur表示：「自從推出IFS以來，我們一直與晶圓代工的客戶接觸。顯而易見的是，對於更具韌性、地域均衡性的半導體供應鏈，其中有許多公司都看到這樣的需求。」

此外，英特爾料將成為美國政府「晶片與科學法」的一大受惠者。聯邦政府已對該公司的晶圓代工事業挹注資金，英特爾的俄亥俄州新墨西哥州、亞利桑那州的建廠或擴廠計畫，都獲得了當局的補貼和稅務減免。

投銀Needham半導體分析師Charles Shi表示，為讓晶圓代工業務取得成功，除了追趕先進的晶片製程，英特爾還必須做更多。如今該公司必須學習如何滿足各種需求，對廣泛的外部客戶提供服務。英特爾也必須建立與合作夥伴建立第三方智慧財產權組合、設計服務、晶片封裝生態系，以便客戶使用英特爾的製程工藝。

晶片 新墨西哥州 俄亥俄州

上一則

訂單枯竭 台灣大廠億雄鞋業砍胡志明市廠2/3員工

延伸閱讀

英特爾推半導體鏈地理平衡

英特爾推半導體鏈地理平衡
獲利銳減 英特爾調降全年財測

獲利銳減 英特爾調降全年財測
英特爾下修全年獲利及營收預期 警告可能裁員

英特爾下修全年獲利及營收預期 警告可能裁員
英特爾調降Q4財測 承諾減支 股價盤後勁揚6%

英特爾調降Q4財測 承諾減支 股價盤後勁揚6%

熱門新聞

美股道瓊工業指數享受「光輝的十月」，但包括臉書母公司在內的大型科技股這一個月來卻摔得鼻青臉腫。圖／美聯社

10月道瓊笑vs.科技巨頭哭 透露美股什麼玄機？

2022-10-29 13:27
聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布一口氣升息3碼，以對抗依然居高不下的通膨。這次是聯準會今年以來連續第4度升息3碼。（路透）

通膨率仍高 聯準會再升息3碼

2022-11-02 14:21
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

Fed打通膨未見效？克魯曼：數字會說話 只是晚一年

2022-10-29 07:10
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

2022-11-02 16:57
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。（路透 / NURPHOTO）

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

2022-11-03 14:15
美股31日下滑，但道瓊工業指數10月創下1976年以來的最佳單月表現，所有主要股指均結束連續兩個月的跌勢。美聯社

股指中止連跌 道指46年最佳

2022-10-31 16:52

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%
華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車

華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車