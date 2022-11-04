日經：英特爾進軍晶圓代工追趕台積 具備這個優勢

英特爾試圖進軍晶圓代工事業，試圖對抗在這個領域市占最高的台積電（53.4%）和次高的三星（16.5%）。（美聯社）

自基辛格接任英特爾（intel）執行長以來，這家晶片 製造大廠開始試圖進軍晶圓代工事業。日經指出，儘管英特爾面臨重重挑戰，但仍有一項外部因素有助這個戰略獲得一臂之力：地緣政治。

一位匿名台灣晶片業高階主管向日經表示：「若你五年前問我英特爾能否在晶圓代工領域取得一席之地，我絕對會回答不。但如果你現在問我，我認為英特爾有一些機會，因為美國政府的論調是想推動晶片製造多元化，畢竟亞洲的地緣政治壓力日益升高，特別是台灣和中國。」

鑒於疫情期間的晶片短缺和美中緊張情勢升溫，華府正大力推動強化在美國本土自行製造晶片的能力。

他說，當前的問題在於，英特爾如何將地緣政治的擔憂轉變成賺錢的能力，並壯大其晶圓代工事業。

英特爾樂觀認為，該公司能把握這個機會。英特爾旗下晶圓代工服務（IFS）總裁Randhir Thakur表示：「自從推出IFS以來，我們一直與晶圓代工的客戶接觸。顯而易見的是，對於更具韌性、地域均衡性的半導體供應鏈，其中有許多公司都看到這樣的需求。」

此外，英特爾料將成為美國政府「晶片與科學法」的一大受惠者。聯邦政府已對該公司的晶圓代工事業挹注資金，英特爾的俄亥俄州 、新墨西哥州 、亞利桑那州的建廠或擴廠計畫，都獲得了當局的補貼和稅務減免。

投銀Needham半導體分析師Charles Shi表示，為讓晶圓代工業務取得成功，除了追趕先進的晶片製程，英特爾還必須做更多。如今該公司必須學習如何滿足各種需求，對廣泛的外部客戶提供服務。英特爾也必須建立與合作夥伴建立第三方智慧財產權組合、設計服務、晶片封裝生態系，以便客戶使用英特爾的製程工藝。