若出現這個情況 可能讓Fed將利率升得更高、更久

美國政府在新冠疫情高峰期間，對家庭及企業提供豐厚的財務補助，加上聯準會（Fed）把利率降到谷底，使儲蓄增加且利息支出減少。如今聯準會力圖抑制通膨，卻發現這個任務難上加難。（美聯社）

美國政府在2020及2021年疫情高峰期間對家庭及企業提供豐厚的財務補助，使儲蓄 增加且利息支出減少，也使聯準會（Fed）抑制通膨的工作難上加難。

波士頓聯邦準備銀行前總裁羅森格倫指出，「基於今年升息 迄今經濟所展現的韌性，因此升息力度是否足夠將是個大問題」。

Fed持續大幅升息，已導致借貸成本升高及股市下跌，正常情況下將能壓抑支出，削減就業及所得，從而使需求及需求下降。然而2020年時政府對家庭提供鉅額現金補貼，加上利率下降，使民間部門的財務狀況空前堅實，也打斷了正常的衰退動能，包括失業增加及所得與支出劇減等。

高盛集團的數據顯示，今年第2季美國家庭、非金融類企業以及小企業總收入超過總支出的差額，相當於國內生產毛額（GDP）的1.1%；以3個月平均數為計算基礎，此一比率比1950年代以來歷次經濟衰退之前的水準都高。

據Fed經濟學者估計，截至去年中為止，美國家庭儲蓄總額與疫情之前的正常情況相比，高出約1.5兆美元；去年6月底時中、低所得家庭的超額儲蓄共達3,500億美元，平均約每個家庭有5,500美元。

企業也因為2020及2021年利率近零，省下鉅額的利息費用。明年到期的垃圾債券平均殖利率 僅3%，2025年之前到期的垃圾債平均利率亦僅8%。各州及地方政府現金盈庫，財務狀況比2007~2009年衰退之後時好得太多。

儘管房市景氣下滑，但經濟其他部門的整體表現仍然穩健。消費者信用卡貸款餘額持續增加，聯合航空、美國銀行、雀巢、可口可樂與Netflix等的財報都顯示消費者需求強勁，企業有能力提高售價。9月實質消費支出月增0.3%，升幅超過8月。

經濟學者指出，消費需求迄今仍然強到令Fed難以安心，如此利率可能必須升到比預期更高，才能使經濟及通膨降溫。

勞動市場緊俏，不僅使工資上升並推升通膨，同時也支持消費者的支出能力，有礙Fed對抗通膨的努力。第3季民間部門就業成本指數（ECI）比去年同期上升5.6%。

哈佛大學經濟教授佛爾曼認為，這些狀況將使Fed更難壓抑通膨；他預測明年利率的最終水準將達5.25%，而且很有可能更高。TS Lombard首席美國經濟學者布利茲認為最終利率將升到5.5%，明年經濟將陷入衰退。好消息是民間部門財務堅實，能夠為經濟滑坡提供緩衝力道。