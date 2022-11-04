路透示警 通膨無法回落

目前美國通膨率處在8%的40年高點，著實令人憂心，但更可怕的是，通膨率無法回落到聯準會（Fed）希望的2%目標，而是一直維持在較高水準。路透「熱點透視」專欄指出，這代表會讓Fed的緊縮政策維持更久一些。

對付節節高升的物價，Fed似乎只有一種工具，也就是傳統但可靠的升息 做法。然而，當前的環境大致是史無前例；就算商品和服務愈來愈貴，消費者照常花錢。一些指標顯示通膨正在下滑，例如製造貨物交貨速度已大幅縮短，但一些訊號仍顯示經濟持續火熱，像是美國9月職缺增加。

過去幾年來，央行 曾面對的問題是通縮，也就是難以讓通膨率回升至2%的目標，但現在的問題是，Fed要花多久時間才能夠把通膨率壓低到2%的目標。全球貿易流已經減緩，但是只要烏克蘭戰爭沒有落幕，那麼能源價格可能一直維持在高點。

布魯斯金學會推測，「長新冠」症狀將繼續讓400萬人無法工作，這使得美國人生產力減少、醫療成本增加。此外，根據Fed的9月會議紀錄，官員認為讓經濟開始過熱的成長率，已經比先前所想還要低。

對央行而言，最可怕的噩夢或許是通膨率下滑，但仍比目標高，且長期維持在如此高的水準。屆時利率路徑會更加不明確。一種因應選項是繼續緊縮，然而每一次升息都會對貸款 人增加更多壓力、也讓股市進一步走低。從技術面而言，Fed不需要考量這些，但如果民眾紙上資產數字節節下滑，那就成了政治議題。

路透熱點透視專欄指出，解決辦法之一是調整通膨目標。要讓物價增幅維持在2%左右實際上是一種充滿不確定性的理想情境，這種2%通膨目標是1990年代為紐西蘭央行採行、Fed在2012年採用。但放棄這樣的通膨目標看起來像是Fed承認失敗，決策者更擔心消費者對通膨預期失去定性，導致勞工要求更高薪資、引爆物價急遽上升。