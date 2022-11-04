我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

路透示警 通膨無法回落

編譯葉亭均／綜合報導

目前美國通膨率處在8%的40年高點，著實令人憂心，但更可怕的是，通膨率無法回落到聯準會（Fed）希望的2%目標，而是一直維持在較高水準。路透「熱點透視」專欄指出，這代表會讓Fed的緊縮政策維持更久一些。

對付節節高升的物價，Fed似乎只有一種工具，也就是傳統但可靠的升息做法。然而，當前的環境大致是史無前例；就算商品和服務愈來愈貴，消費者照常花錢。一些指標顯示通膨正在下滑，例如製造貨物交貨速度已大幅縮短，但一些訊號仍顯示經濟持續火熱，像是美國9月職缺增加。

過去幾年來，央行曾面對的問題是通縮，也就是難以讓通膨率回升至2%的目標，但現在的問題是，Fed要花多久時間才能夠把通膨率壓低到2%的目標。全球貿易流已經減緩，但是只要烏克蘭戰爭沒有落幕，那麼能源價格可能一直維持在高點。

布魯斯金學會推測，「長新冠」症狀將繼續讓400萬人無法工作，這使得美國人生產力減少、醫療成本增加。此外，根據Fed的9月會議紀錄，官員認為讓經濟開始過熱的成長率，已經比先前所想還要低。

對央行而言，最可怕的噩夢或許是通膨率下滑，但仍比目標高，且長期維持在如此高的水準。屆時利率路徑會更加不明確。一種因應選項是繼續緊縮，然而每一次升息都會對貸款人增加更多壓力、也讓股市進一步走低。從技術面而言，Fed不需要考量這些，但如果民眾紙上資產數字節節下滑，那就成了政治議題。

路透熱點透視專欄指出，解決辦法之一是調整通膨目標。要讓物價增幅維持在2%左右實際上是一種充滿不確定性的理想情境，這種2%通膨目標是1990年代為紐西蘭央行採行、Fed在2012年採用。但放棄這樣的通膨目標看起來像是Fed承認失敗，決策者更擔心消費者對通膨預期失去定性，導致勞工要求更高薪資、引爆物價急遽上升。

央行 升息 貸款

上一則

鮑爾：美經濟軟著陸機會縮小

下一則

香港基準利率 上調至3碼至4.25%

延伸閱讀

期中選舉倒數5天 執政黨失利幾乎是「政壇定律」

期中選舉倒數5天 執政黨失利幾乎是「政壇定律」
歐盟擬提法案 對Airbnb等旅宿平台實施輕度管制

歐盟擬提法案 對Airbnb等旅宿平台實施輕度管制
史上第3高…I系列債券年化利率6.89% 每人可買1萬元

史上第3高…I系列債券年化利率6.89% 每人可買1萬元
Fed警告升息之路還長 引爆全球股債賣壓

Fed警告升息之路還長 引爆全球股債賣壓

熱門新聞

美股道瓊工業指數享受「光輝的十月」，但包括臉書母公司在內的大型科技股這一個月來卻摔得鼻青臉腫。圖／美聯社

10月道瓊笑vs.科技巨頭哭 透露美股什麼玄機？

2022-10-29 13:27
聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布一口氣升息3碼，以對抗依然居高不下的通膨。這次是聯準會今年以來連續第4度升息3碼。（路透）

通膨率仍高 聯準會再升息3碼

2022-11-02 14:21
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。（路透 / NURPHOTO）

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

2022-11-03 14:15
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

2022-11-02 16:57
美股31日下滑，但道瓊工業指數10月創下1976年以來的最佳單月表現，所有主要股指均結束連續兩個月的跌勢。美聯社

股指中止連跌 道指46年最佳

2022-10-31 16:52
美國政府在新冠疫情高峰期間，對家庭及企業提供豐厚的財務補助，加上聯準會（Fed）把利率降到谷底，使儲蓄增加且利息支出減少。如今聯準會力圖抑制通膨，卻發現這個任務難上加難。（美聯社）

若出現這個情況 可能讓Fed將利率升得更高、更久

2022-11-04 08:04

超人氣

更多 >
演藝生涯最驚險時刻？林青霞胸部赤裸裸走光 感謝有他

演藝生涯最驚險時刻？林青霞胸部赤裸裸走光 感謝有他
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才