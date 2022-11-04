鮑爾：美經濟軟著陸機會縮小

聯準會主席鮑爾坦言，美國經濟仍有機會避免陷入衰退，但「軟著陸」機會已縮小。（新華社）

美聯準會（Fed）主席鮑爾 坦言，今年美國經濟「軟著陸」機會已縮小。他在決策會後記者會上表示，美國經濟仍有機會避免陷入經濟衰退，但由於物價壓力緩解速度相當緩慢，緊縮政策須更嚴格，然而利率 更高勢必使經濟軟著陸更加困難，這會縮小軟著陸的可能性。

原先市場預期Fed本周第四度升息 3碼後，會縮減升息步調。但鮑爾解釋，就算放慢升息速度，最終升到的利率水準會更高。市場解讀為「鴿皮鷹骨」。

許多經濟學家早已預估明年經濟會陷入衰退，但也警告說，如果出現經濟衰退，Fed不太可能出手相救，因為Fed一直強調希望把利率維持在高水準以便遏制通膨。

Fed 2日在聲明表示，未來決定升息速度時，將考慮貨幣政策的累積緊縮程度，貨幣政策影響經濟活動與通膨的時間滯後因素，以及經濟與金融動向，顯示決策官員會關注可能導致經濟陷入衰退的過度緊縮風險。

然而，隨鮑爾在決策會議後記者會表明升息「還有一些路要走」，且終端利率最終達到的水準可能高於先前預期。

Federated Hermes高級投資組合經理Steve Chiavarone表示：「這是跟魔鬼做交易」，「升息幅度可能會縮減，但終端利率可能會更高，這代表著更多次小規模的升息。這可不是鴿派做法。」

Oppenheimer公司機構股票衍生品業務主管羅辛（Alon Rosin）指出，「鮑爾的談話沒有任何與政策轉向有關的訊息，我認為這給市場捅了一把刀」。

RBC環球資產管理美國固定收益業務主管史奇巴（Andrzej Skiba）認為，「這還不是轉向。這只承認了無法在每次會議都再升息3碼。」「下一步可能是50個基點（2碼），但他們為了達到通膨目標實際進行的升息次數可能比預期要多。」

古根漢投資（Guggenheim）投資長麥納德（Scott Minerd）表示，「這是一種不鴿派、但看上去又非常明顯的做法。市場希望有所反彈，因此他們會選擇任何東西將其視為鴿派。」