漢堡王 銷售佳 母公司財報優

Restaurant Brands International上季獲利和營收 都超出分析師預期，得益於漢堡王和Tim Hortons的銷售成長。該公司調整後每股獲利96分，高於預期的80分；營收成長15.5%至17.3億元，高於預期的16.6億元。全球同店銷售額成長9.1%；其中漢堡王成長10.3%，Tim Hortons成長9.8%。

peloton對假日季展望悲觀

Peloton第1財季虧損超出預期，因為聯網健身產品營收的急劇下降超過訂閱收入的成長。該公司每股虧損1.2元，低於預期的虧損64分；營收6.165億元，低於預期的6.501億元；與去年同期相比，營收下降 23%。預估假日購物季營收在7億至7.25億元之間，遠低於預期的8.74億元。

莫德納調降疫苗 銷售額

因第3季財報未達預期，莫德納(Moderna)調降2022年新冠疫苗銷售財測。該公司現在預計今年新冠疫苗營收將達180億至190億元，低於之前210億元的目標。莫德納表示，由於供應限制，部分新冠疫苗交貨已被延遲到2023年。第3季營收33.6億元，年減32%；淨利10.4億元，同比下降68%。

英升息3碼 33年來最大

英國央行將利率調升75個基點，為1989年以來最大升幅，但由於政策制訂者希望緩和市場對進一步積極收緊貨幣政策的預期，其措辭十分溫和。貨幣政策委員會(MPC)以7票對2票贊成升息75個基點，使銀行利率達到3%，這是連續第8次調升主要貸款利率。

漲價有理 家樂氏調升財測

家樂氏(Kellogg Co)調升全年銷售和獲利預測，認為即使多次調漲售價，對其穀物和零食的需求仍然強勁。這家穀片製造商與Oreo製造商億滋國際、可口可樂和百事公司等食品和飲料公司一起，利用其品牌影響力和經銷規模將成本上漲轉嫁給消費者，而需求幾乎沒有受到影響。

首申失業金21.7萬 低於預期

勞工部統計，截至10月29日當周調整後初領失業金人數21.7萬人，低於預期的22萬人；4周移動平均值21.9萬人。有一周時間落差的持續申領人數148.5萬人，較上周修正後的143.8萬人增加4.7萬人，高於預期的 145萬人；4周移動平均值141.75萬人。