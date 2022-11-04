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房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

科技跌跌不休 散戶全力低接

財經新聞組／綜合報導

由於部分大型科技股上季業績令人失望，亞馬遜等主要科技和互聯網公司的股價近幾個交易日大幅下挫。但根據研究機構Vanda Research的統計數據，這並沒有阻止散戶大舉買入這些股價重挫的科技巨頭。

Vanda數據顯示，在最近一周，大型科技股的總散戶購買量打破了該機構的統計記錄。Vanda Research資深副總裁伊阿齊尼(Marco Iachini)表示，這是財報和FOMO(害怕錯過)情緒雙重作用下的結果。

雖然這些科技股業績總體而言呈負面，但投資人還是興趣濃厚。大型科技公司財報普遍令市場失望，但蘋果是個例外。蘋果在公布財報後股價大漲；不過財報和財測令人失望的微軟和Alphabet等公司的股價難逃跌勢。

Meta Platforms股價已跌至多年來最低點，而亞馬遜面臨的市場拋售更為激烈，其市值自2020年以來首次跌破1兆元，正式告別「兆元俱樂部」。

話雖如此，數據顯示28日流入亞馬遜的散戶資金達到創紀錄的2.92億元。伊阿齊尼在報告中指出，「散戶本周的購買速度仍高於該公司股票買入速度的歷史平均水平。」「在他們看來，大型科技股的拋售是『逢低買入』的佳機，而非落井下石。」

根據Vanda的統計，亞馬遜是過去一周散戶買入規模最龐大的科技公司，其他明星科技股同受青睞，緊隨其後的是Meta、蘋果、特斯拉和Alphabet，輝達和微軟也躋身前十名。

投資人期待的Fed「轉向」訊號未能出現，且Fed主席鮑爾再度發表鷹派意味濃厚的談話表示：「自上次會議以來公布的一系列新數據顯示，終端利率水平將高於之前的預期。」FOMC還在聲明中補充了最新的措辭，聲稱可能有必要「持續升息」，使利率達到「足以把通膨率逐步恢復到2%」的水平。（財經新聞組）

股價 亞馬遜 蘋果

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