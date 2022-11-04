就業數據在前 股指連跌四日

美股連續第4個交易日下跌。在Fed再次升息3碼，並暗示不會很快出現轉向或降息之後繼續走低。

道瓊工業平均指數 下跌146.51點或0.46%至3萬2001.25點。史坦普500指數下跌39.8點或1.06%至3719.89點。而那斯達克綜合指數下跌181.86點或1.73%至1萬342.94點。

隨著交易員消化最新的利率決定，美債殖利率 飆升，給股市帶來壓力。2年期美國國債殖利率觸及2007年7月以來最高水平，而指標10年期美國國債殖利率大升9個基點至約4.15%。

許多人預計股市將繼續上下波動，直到通膨明顯降溫且Fed停止升息。

投資人的注意力也轉向4日發布的10月非農就業 數據。強勁的就業人數和低失業率雖然對經濟有利，但可能預示著Fed還有更多工作要做。

通膨和經濟的另一個線索將來自下周的消費者物價指數(CPI)報告。

企業財報季仍在繼續，高通、Roku和Fortinet均因令人失望的業績和財測而下跌。而即使上季表現強勁並調升財測，家樂氏仍下跌8.38%。

本周所有主要股指都下跌，道指和史指分別下跌2.62%和4.64%。那指下跌6.84%，將創2022年1月以來最差單周表現。

道指可望打破連續4周的上漲走勢，而史指和那指似乎可望終止連漲2周。