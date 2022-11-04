蘋果市值＞谷歌+亞馬遜+Meta

曾經眾人吹捧的FAAMG股票，在新冠疫情期間表現優異。但是自從Fed展開升息周期後，只有一家公司沒有觸礁。

所謂FAAMG指的是已更名為Meta的臉書(Facebook)、蘋果 (Apple)、谷歌(Alphabet)，微軟(Microsoft)和亞馬遜 (Amazon)，取其首個字母串成的名稱。

隨著財報季到來，大型科技股的真正實力也不斷得到驗證。FAAMG目前都已公布最近一季的財報。蘋果獲利依舊很穩，股價 續呈強勢。

過去一個月，蘋果公司股價表現遠優於其大型科技同業：這家iPhone製造現在的市值超過Alphabet、亞馬遜和Meta三家公司市值總和。

道瓊市場數據顯示，蘋果公司2日收盤下跌3.73%，市值為2.307兆元。Alphabet、亞馬遜和Meta截至2日收盤，市值合計2.306兆元。

事實上，蘋果股價今年也在下跌。根據道瓊市場數據，蘋果2021年收關時市值為2.913兆元。當時，Alphabet、亞馬遜和Meta的的市值之和為4.410兆元。毫無疑問，蘋果股價表現和其他三家公司完全不同。

過去一個月，蘋果股價上漲4.9%，Alphabet股價下跌9.1%，亞馬遜股價下跌18.5%，Meta股價下跌33.3%。今年至今，蘋果股價下跌18.3%，Alphabet下跌40.5%，亞馬遜下跌44.7%，Meta下跌73.1%。

蘋果股票本周走勢也比其他三家大科技公司任何一家都好。這4家公司上周分別公布了財報，只有蘋果的數據得到積極的股價反應。Meta的估值自2016年2月以來首次跌破3000億元。截至2日收盤，Meta估值為2400億元。

與此同時，亞馬遜股價在過去6個交易日都在下跌，該公司1日自2020年4月以來首次跌破兆元市值。