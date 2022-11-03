道瓊2日先暴漲400點又收跌500點 鮑爾怎麼辦到的？

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

道瓊工業指數2日盤中一度暴漲418點，收盤卻又暴跌505點，以接近盤中最低價收盤。這種如雲霄飛車般劇烈起伏的走勢，全是因為一人的話而起：聯準會（Fed）主席鮑爾 。究竟鮑爾是怎麼給市場大潑冷水的？背後邏輯又是什麼？

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）當日結束兩天會議，果如預期把聯邦資金利率再提高3碼（0.75個百分點）。

但起初令投資人欣喜的是，這次會後聲明加上一句投資人引頸期盼已久的新訊息：Fed「將考量貨幣政策緊縮的累積（效應）、貨幣政策對經濟景氣和通膨影響的延遲性，以及經濟與金融發展」。言下之意是，Fed醞釀為日後放緩升息 腳步做準備。

市場把這段措詞解讀為Fed偏「鴿」，立即在市場掀起一片歡呼聲，股市大漲、美元回軟、美國長期公債殖利率 下滑。

然而，華爾街日報指出，投資人把Fed「朝縮小升息幅度邁進」誤解成「停止升息的序曲」。這讓Fed決策官員擔心，市場可能變得興奮過頭，導致金融情勢變得太寬鬆，那將妨礙Fed抗通膨、甚至逼得Fed日後必須把利率升得更高。

這正是為什麼鮑爾在會後記者會上，狠狠給市場大潑冷水。他明白表示，Fed升息「還有漫長的路要走」，最終利率峰值可能升得比預期高，現在停下腳步時機未到，理由是通膨展望變得「愈來愈具挑戰性」。

這顯示鮑爾已記取7月記者會上犯的錯誤，當時他的措詞不當，被市場解讀為Fed抗通膨承諾鬆動的徵兆。

這回鮑爾學聰明了，他要向人人證明，是認真要端走寬鬆資金雞尾酒缸，不把高通膨打下來誓不罷休。於是他把FOMC聲明中透露的「鴿」調用力扳回「鷹」調，市場隨之重挫。原本翻紅的美股隨失望性殺盤湧現而翻黑，美債殖利率回升，美元也止貶彈升。

這驗證之前許多分析師的警告：美國通膨仍熾熱，此時巴望Fed迅速轉鴿是不切實際的期待。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點