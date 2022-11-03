CVS業績超標 和解鴉片訴訟

CVS Health第3季業績超出華爾街預期。每股獲利2.09元，高於預期的1.99元。營收 811.6億元，高於預期的767.5億元。營收同比成長10%，獲利連續第3季超出預期。該公司還宣布就其在鴉片類藥物危機中的角色達成數十億美元的和解協議。

清零衝擊 雅詩蘭黛調降財測

雅詩蘭黛調降全年銷售和獲利預測，以反映中國主要市場與新冠疫情相關的持續封鎖和商店關閉對銷售遭到的打擊。該公司預計2023年全年淨銷售額將下降6%至8%，而之前的預測為成長3%至5%。調整後每股獲利將下降19%至21%，而之前的預測為成長5%至7%。

利率 回跌 房貸申請量仍減少

根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請量幾乎沒有變化，與前周相比下降0.5%。與此同時，上周利率略有回落，但仍接近22年高點。貸款餘額符合條件的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.16%降至7.06%；一年前同周的利率為3.24%。

美元走強 百勝獲利低於預期

百勝集團(Yum Brands)第3季獲利低於分析師預期，因為美元走強對其業績造成壓力。然而，營收高於預期，旗下肯德基和Taco Bell的價值導向產品在通膨飆升之下吸引消費者上門，同店銷售額成長強勁。淨利3.31億元，合每股1.14元，調整後每股獲利1.09元；淨銷售額成長2%至16.4億元。

派拉蒙營收遜 但串流訂戶增

派拉蒙環球(Paramount Global)第3季營收69.2億美元，同比成長5%，但未達預期，因為受到有線電視訂戶剪線和廣告收入下降的影響。直接面向消費者的串流媒體業務Paramount+表現更好，新增460萬訂戶，使客戶總數達到4600萬。免費的廣告版串流媒體服務Pluto TV全球月活躍用戶達7200萬。

10月私營企業增23.9萬職位

根據薪資處理公司ADP發布的最新報告，10月私人企業職位增幅保持強勁，而勞工薪資也有所上漲，尤其是休閒和酒店業。私營企業當月新增23.9萬個職位，高於《道瓊》估計的19.5萬個，也高於9月下修後的19.2萬個。薪資同比增加7.7%，較上月回落0.1個百分點。