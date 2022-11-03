美股遭拋售 八周來首見

根據美國商銀最新發布的報告，從資金流向來看，上周有11億元的美國股票 被拋售，這是8周以來首見。與此同時，主要資金重點流向了科技類股和通訊服務類股。

但美國商銀指出，這種輪轉代表投資 人錯以為成長股類股具備防禦性。此外，數據背後也顯示出，個別股票的資金流出被ETF的資金流入所抵消。

美商銀還觀察到，客戶將更多資金投向成長型ETF，而非價值型ETF，這種情況是4周來首次出現。數據還顯示，投資人買進史坦普500指數 11個類股中7個的相關ETF。

根據報告，上周史指所有類股都出現拋售，但科技和通訊服務類股除外。這兩大類股分別在過去6周和9周都獲得資金流入。

美國商銀寫道，「總體而言，過去兩個月投資人從周期性產業轉向防禦性產業。但流入科技和通訊服務產業的資金比流入防禦性產業的資金更多。但其中的風險在於：『科技股』並非某些投資人所認為的那樣具有防禦性，因其基本面正在減弱，利率也在繼續上升。」

該行進一步指出，許多投資人一直將科技業視為新的防禦性產業，尤其是在疫情最嚴重的時期之後，因為雖然新冠病毒引發衰退，但科技業的獲利仍在成長。

但美商銀表示，過去12個月，以科技股為主的那斯達克100指數今年的普遍獲利一直落後於史指。此外，該行在上周發布的報告中也指出，大型科技股也不能倖免於經濟衰退，且「在去全球化過程中面臨最大挑戰」。

對於大型科技股來說，第3季財報季基本上令人失望。谷歌母公司Alphabet獲利下降了27%，臉書母公司Meta財報未能達到預期，第4季前景疲軟。

Fed 2日第6次升息以遏制通膨。美商銀指出，升息將削減科技和其他成長型公司未來利潤的價值。