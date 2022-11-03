Fed將繼續升息 道指跌逾500點

在Fed主席鮑爾 表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息 後，美股暴跌。

道瓊工業平均指數 下跌505.44點或1.55%至3萬2147.76點。史坦普500指數下跌96.41點或2.5%至3759.69點。而那斯達克綜合指數下跌366.05點或3.36%至1萬524.8點。

Fed再次升息3碼(0.75個百分點)，鮑爾在新聞發布會上表示，其通膨鬥爭遠未結束，「我們還有一段路要走，自上次會議以來的新數據表明，最終利率水平將高於之前的預期。」

他補充說，現在談論暫停升息「為時過早」，「我們還有很長的路要走。」

當Fed聲明暗示未來可能發生政策變化時，美股一開始在升息後走升。聲明寫道：「在確定目標範圍內未來的增速時，委員會將考慮貨幣政策的累積收緊、對經濟活動的影響和通膨的落後性，以及經濟和金融發展。」

但交易員的希望因鮑爾對通膨的強硬言論而破滅。

在Fed表示還有更多工作要做之後，科技股暴跌，拖累那指下跌逾3%。亞馬遜、Netflix和Meta Platforms均下跌逾4.8%。特斯拉和Salesforce分別下跌5.64%和6.14%。包括大型科技股蘋果、Alphabet和微軟，均下跌超過3.5%。遭受重創的半導體公司Nvidia和Advanced Micro Devices也下跌。