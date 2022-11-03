效率低 政治性廣告正摒棄臉書

在2020年的選舉中，民主黨州長協會(DGA)將大約75%的廣告預算 花在臉書 上，充分利用該應用程式的普及性及其向潛在選民提供針對性廣告的能力。但在2022年的期中選舉 ，DGA將大部分資金轉移到其他地方。在11月8日選舉日之前，只有半數支出用於臉書。

DGA數位總監卡爾森(Laura Carlson)說：「整體來說，臉書在過去兩年中已成為一個低效率的平台。」

自2016年總統大選期間該平台被外國勢力濫用以散布虛假訊息以來，臉書已陷入政治爭議達5年多。2020年的選舉也好不到哪裡去，最終導致臉書在2021年1月6日美國國會大廈暴動之後，禁止前總統川普使用臉書。

但這都不能解釋為什麼政治活動一直遠離臉書。相反地，卡爾森表示，蘋果去年對iOS所做的隱私權設定改變限制了廣告商的定位能力，使得臉書的定向廣告價值大幅下滑。

卡爾森說，「真正的罪魁禍首是iPhone上的隱私設定改變。」她說，DGA正將其1000萬元廣告預算的另一半用於傳統電子郵件和短訊，以及聯網電視和串流媒體服務等新興平台。

政治廣告商退出臉書反映出該公司現在面臨更廣泛的挑戰，即品牌不再依賴關鍵的用戶數據來推廣其產品和服務。

政治廣告一直只是臉書整體業務的一小部分。根據2020年大選前的數據分析，當年第3季營收估計至少有3%來自政界人士和競選活動。

民主黨廣告公司Rising Tide Interactive合夥人李溫(Annie Levene)表示，與上次選舉相比，該公司已將臉書的期中選舉預算從10%左右削減到3%至5%之間。

她表示，臉書在投放相對簡單的籌款廣告時仍然很有用，可以很容易地追蹤投資回報。但對於更複雜的說服性廣告，自從 iOS 設定改變以來，臉書就不再提供太多價值。