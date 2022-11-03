我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

效率低 政治性廣告正摒棄臉書

財經新聞組／綜合報導

在2020年的選舉中，民主黨州長協會(DGA)將大約75%的廣告預算花在臉書上，充分利用該應用程式的普及性及其向潛在選民提供針對性廣告的能力。但在2022年的期中選舉，DGA將大部分資金轉移到其他地方。在11月8日選舉日之前，只有半數支出用於臉書。

DGA數位總監卡爾森(Laura Carlson)說：「整體來說，臉書在過去兩年中已成為一個低效率的平台。」

自2016年總統大選期間該平台被外國勢力濫用以散布虛假訊息以來，臉書已陷入政治爭議達5年多。2020年的選舉也好不到哪裡去，最終導致臉書在2021年1月6日美國國會大廈暴動之後，禁止前總統川普使用臉書。

但這都不能解釋為什麼政治活動一直遠離臉書。相反地，卡爾森表示，蘋果去年對iOS所做的隱私權設定改變限制了廣告商的定位能力，使得臉書的定向廣告價值大幅下滑。

卡爾森說，「真正的罪魁禍首是iPhone上的隱私設定改變。」她說，DGA正將其1000萬元廣告預算的另一半用於傳統電子郵件和短訊，以及聯網電視和串流媒體服務等新興平台。

政治廣告商退出臉書反映出該公司現在面臨更廣泛的挑戰，即品牌不再依賴關鍵的用戶數據來推廣其產品和服務。

政治廣告一直只是臉書整體業務的一小部分。根據2020年大選前的數據分析，當年第3季營收估計至少有3%來自政界人士和競選活動。

民主黨廣告公司Rising Tide Interactive合夥人李溫(Annie Levene)表示，與上次選舉相比，該公司已將臉書的期中選舉預算從10%左右削減到3%至5%之間。

她表示，臉書在投放相對簡單的籌款廣告時仍然很有用，可以很容易地追蹤投資回報。但對於更複雜的說服性廣告，自從 iOS 設定改變以來，臉書就不再提供太多價值。

臉書 預算 期中選舉

上一則

Fed如期升息3碼 暗示政策可能改變

下一則

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

延伸閱讀

期中選舉提前投票 11月4日結束

期中選舉提前投票 11月4日結束
馬斯克暗示 期中選舉之前川普「無法回鍋推特」

馬斯克暗示 期中選舉之前川普「無法回鍋推特」
「民主黨正摧毀國家」WSJ：郊區白人女性轉向投共和黨

「民主黨正摧毀國家」WSJ：郊區白人女性轉向投共和黨
期中選舉造勢 歐巴馬警告當前政治氛圍激化對立

期中選舉造勢 歐巴馬警告當前政治氛圍激化對立

熱門新聞

世界首富、推特新老闆馬斯克。資料照片。(路透)

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

2022-10-27 21:32
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。路透

華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險

2022-10-26 11:17
在亞馬遜、Meta等網路大咖表現一片慘澹之際，加拿大電商平台Shopify一枝獨秀，甫公布的第3季營收擊敗分析師預期。 （路透）

亞馬遜等網路大咖倒成一片 唯獨這家電商挺住了

2022-10-28 08:15
美股道瓊工業指數享受「光輝的十月」，但包括臉書母公司在內的大型科技股這一個月來卻摔得鼻青臉腫。圖／美聯社

10月道瓊笑vs.科技巨頭哭 透露美股什麼玄機？

2022-10-29 13:27
美國人認為退休準備金應該要有125萬美元，比去年大增20%。示意圖。（美聯社）

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

2022-10-25 20:32
壓不住高通膨，還讓手上資產出現幾百億美元的虧損，聯準會恐迎來更多罵聲。（路透）

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

2022-10-26 09:45

超人氣

更多 >
快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物
農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品
俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長
紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回
年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜