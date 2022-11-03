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Fed如期升息3碼 暗示政策可能改變

財經新聞組／綜合報導
鮑爾否認Fed會很快暫停升息，但暗示可能縮小升幅。（路透）
鮑爾否認Fed會很快暫停升息，但暗示可能縮小升幅。（路透）

Fed連續第4次升息3碼(75基點)，並暗示其以降低通膨為目標的貨幣政策可能會改變。

Fed以未來市場預期的幅度調升利率，將短期借款利率上調0.75個百分點至3.75%-4%的目標區間，為2008年1月以來最高水平；延續1980年代初以來最激進的貨幣政策收緊步伐。

除了預期升息外，市場也一直試圖解析這是否是最後一次升息3碼。新聲明暗示了政策的變化，聲稱在確定未來升息時，Fed「將考慮貨幣政策的累積收緊、對經濟活動的影響和通膨的落後性，以及經濟和金融發展。」

經濟學家認為這是政策中備受關注的「縮手」，可能會在12月會議中升息2碼(0.5個百分點)，然後2023年的升息幅度更小。

聲明還沿續之前的說法，明白地宣布「目標範圍的持續調升將是適當的。」新的內容如下：「委員會預計目標範圍的持續調升將是適當的，以實現足夠嚴格的貨幣政策立場，以使通膨率隨著時間的演進恢復至2%。」

Fed主席鮑爾在會後記者會中駁斥可能很快會暫停升息的想法，雖然他表示預計接下來一、兩次會議將討論放緩緊縮步伐。

他還重申，降低通膨可能需要決心和耐心，「我們還有一些路要走，自上次會議以來的新數據顯示，最終利率水平將高於之前的預期。」

話雖如此，鮑爾還是重申可能會放緩升息步伐的想法。他說：「所以那個時刻快到了，它可能會在下次會議或之後的會議上出現。目前尚未做出任何決定。」

他也對未來表達一些悲觀。他指出，現在預計「最終利率」或停止升息的時間點將高於9月會議時的水平。隨著利率上升，Fed也可能無法實現鮑爾過去所說的「軟著陸」。

他表示，對更高利率的需求使這項工作更加困難，「政策需要更加嚴格，這會縮小軟著陸的路徑。」

升息 利率 貨幣

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