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高通2023年仍將供貨蘋果數據機晶片 但發布悲觀財測

編譯季晶晶／綜合外電
高通發布悲觀財測，即使2023年仍將持續供貨蘋果iPhone數據機晶片。（路透）
高通發布悲觀財測，即使2023年仍將持續供貨蘋果iPhone數據機晶片。（路透）

高通（Qualcomm）2023年將持續為「絕大多數」的蘋果iPhone供應數據機晶片，但這家全球最大的智慧手機晶片生產商仍然發布了遠比市場預期疲軟的財測。

根據高通周三公布財報時附帶的聲明，原本計劃2023年僅為新款iPhone提供大約20%的5G數據機晶片，但現在預估可保持目前的立足點。該聲明證實，蘋果明年新款機型還不會採用自行設計的數據機晶片。

彭博資訊今年稍早曾經報導，蘋果開發數據機晶片的努力因原型版本過熱而受阻，最早要到2024年才會開始改用自家晶片。

但即使有蘋果持續貢獻營收，高通預估新年度第1季的營收僅介於92億到100億美元間，遠低於分析師平均預估的120億美元，剔除某些項目的每股盈餘最多是2.45美元，市場預估3.4美元。此一悲觀展望表明，手機和其他技術市場的惡化超度超過高通預期。

該公司告訴投資人，「中國總體經濟的進一步惡化以及持續防疫封控，導致各層級和地區普遍的需求疲弱」。

高通股價周三盤後重挫8.4%。

三個月前，高通下修智慧手機出貨量預測，預估2022年出貨量比一年前下降中個位數。手機製造商在設法解決庫存過剩的問題。如今，情況更黯淡。高通表示，手機市場將以低兩位數的速度萎縮，庫存過剩的問題將在整個第一季繼續拖累晶片訂單。

在截至9月25日的第4季，高通營收114億美元，符合預期；不含某些項目的每股盈餘為3.13美元，也符合預期。

高通高階主管在財報電話會議裡表示，面臨景氣放緩，有一部分靠凍結招聘因應。該公司說，庫存過剩可能要花上兩季才能去化。

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