高通2023年仍將供貨蘋果數據機晶片 但發布悲觀財測

高通發布悲觀財測，即使2023年仍將持續供貨蘋果iPhone數據機晶片。（路透）

高通 （Qualcomm）2023年將持續為「絕大多數」的蘋果iPhone供應數據機晶片 ，但這家全球最大的智慧手機 晶片生產商仍然發布了遠比市場預期疲軟的財測。

根據高通周三公布財報時附帶的聲明，原本計劃2023年僅為新款iPhone提供大約20%的5G數據機晶片，但現在預估可保持目前的立足點。該聲明證實，蘋果明年新款機型還不會採用自行設計的數據機晶片。

彭博資訊今年稍早曾經報導，蘋果開發數據機晶片的努力因原型版本過熱而受阻，最早要到2024年才會開始改用自家晶片。

但即使有蘋果持續貢獻營收，高通預估新年度第1季的營收僅介於92億到100億美元間，遠低於分析師平均預估的120億美元，剔除某些項目的每股盈餘最多是2.45美元，市場預估3.4美元。此一悲觀展望表明，手機和其他技術市場的惡化超度超過高通預期。

該公司告訴投資人，「中國總體經濟的進一步惡化以及持續防疫封控，導致各層級和地區普遍的需求疲弱」。

高通股價周三盤後重挫8.4%。

三個月前，高通下修智慧手機出貨量預測，預估2022年出貨量比一年前下降中個位數。手機製造商在設法解決庫存過剩的問題。如今，情況更黯淡。高通表示，手機市場將以低兩位數的速度萎縮，庫存過剩的問題將在整個第一季繼續拖累晶片訂單。

在截至9月25日的第4季，高通營收114億美元，符合預期；不含某些項目的每股盈餘為3.13美元，也符合預期。

高通高階主管在財報電話會議裡表示，面臨景氣放緩，有一部分靠凍結招聘因應。該公司說，庫存過剩可能要花上兩季才能去化。