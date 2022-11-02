華爾街怎麼看Fed決策？給市場捅一刀、跟魔鬼做交易

紐約證交所交易員。（路透）

儘管華爾街早已預期聯準會（Fed）2日再次升息 3碼，但市場充滿了戲劇性發展，先勁揚再翻黑急跌。交易人士起初從央行聲明中看到了立場轉鴿的希望，但隨後又因主席鮑爾的鷹派表態拋售持股，導致股市大跌。

美股起初上漲，美國公債格下跌，因為Fed聲明顯示「在決定未來提高（利率 ）目標區間的速度時，委員會將考慮貨幣政策的累積緊縮程度，貨幣政策影響經濟活動與通膨的時間滯後因素，以及經濟與金融動向」，顯示決策官員會關注可能導致經濟陷入衰退的過度緊縮風險。

然而，隨著鮑爾在決策會議後的記者會表明升息「還有一些路要走」，而且終端利率最終達到的水準可能高於先前的預期，美股轉為下挫。

Federated Hermes高級投資 組合經理Steve Chiavarone表示：「這是跟魔鬼做交易」，「升息幅度可能會縮減，但終端利率可能會更高，這代表著更多次小規模的升息。這可不是鴿派做法。」

以下是一些分析師對Fed最新決策與鮑爾談話的最新法：

Oppenheimer公司機構股票衍生品業務主管羅辛（Alon Rosin）：

「鮑爾的的談話沒有任何與政策轉向有關的訊息，我認為這給市場捅了一把刀」。

RBC環球資產管理美國固定收益業務主管史奇巴（Andrzej Skiba）：

「這還不是轉向。這只承認了無法在每次會議上都再升息3碼。」「下一步可能是50個基點（2碼），但他們為了達到通膨目標實際進行的升息次數可能會比市場預期得要多。」

古根漢投資（Guggenheim Investments）投資長麥納德（Scott Minerd）：

「這是一種不鴿派、但看上去又非常明顯的做法。市場希望有所反彈，因此他們會選擇任何東西將其視為鴿派。」

Zacks投資管理公司客戶投資組合經理貝瑞（Brian Mulberry）：

「『轉向』和減緩升息速度之間區別很大。幅度較小的升息仍然是升息，並不代表緊縮政策出現變化。市場最近一直誤解這種措辭，試圖對終端利率進行定價，並假設政策將很快發生變化，利率會走低，貨幣政策會更加寬鬆。主席鮑爾明說了利率需要高於此前的預期，聲明中唯一的重大變化是達到最終終端利率需要多長時間。」

AllianceBernstein高級美國經濟學家Eric Winograd：

「聲明說得很清楚，他們會放慢升息的步調。除了看數據和市場外，他們還會考慮自己已經採取措施的累計影響。」

「多數人預期要過9到12個月才能感受的升息的影響，12-18個月才能達到最大效果。從第一次升息到現在才剛過了8個月，所以慢下來是有道理的。」

Marketfield Asset Management執行長Michael Shaoul：

「這顯然為12月會議留了一些餘地，讓它不再受制於6月以來一直維持升息3碼的步調。」

高盛資產管理的全球固定收益策略師Gurpreet Gill：

「由於更加關注今年先前緊縮政策的滯後影響，我們預期12月的會議上將將放緩至升息2碼。令人不安的高通膨和富有韌性的勞動力市場可能會導致升息持續到2023年，但幅度會較小。」

道明證券高級利率策略師Gennadiy Goldberg：

「我不認為Fed希望市場對終端利率的定價下降，但確實想要發出升息步調放緩的訊號，這兩者在投資者心目中截然相反，讓它成了幾乎不可能完成的任務。」

Brown Brothers Harriman＆Co.外匯策略全球主管Win Thin：

「我認為『滯後』沒有任何意義，但市場急需一根骨頭，Fed拋出來的骨頭。」