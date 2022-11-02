輝瑞 RSV疫苗 有效保護嬰兒

根據臨床數據，輝瑞針對懷孕後期女性注射呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗，證明可有效保護新生兒。RSV通常會引起輕微的感冒症狀，但對6個月以下嬰兒來說可能很危險。數據顯示，在嬰兒出生90天內，該疫苗在預防需要住院或輔助呼吸的嚴重下呼吸道疾病方面的有效率為81%。

嬌生166億收購Abiomed

嬌生公司(Johnson & Johnson)將以166億元收購Abiomed，以促進這家醫療保健集團的心血管設備業務。嬌生每股380元的預付款比Abiomed的最新收盤價溢價50.7%。如果達到某些商業和臨床門檻，Abiomed股東還將獲得不可交易的有條件權利，最高每股35元的現金。

Uber雖虧損 營收 超過預期

Uber第3季雖仍虧損，但營收超過分析師預期，並顯示訂車量激增。第3季淨虧損12億元，其中5.12億元歸因於股權投資重估。營收83.4億元，高於預期的81.2億元。調整後EBITDA達到創紀錄的5.16億元，超過4.4億至4.7億元的財測。當季總訂車金額為291億元，同比成長26%。

美元走強 禮來削減獲利財測

製藥商禮來(Eli Lilly and Co)調降全年獲利預期，因為美元走強帶來更大的壓力；該製藥商也正面臨胰島素價格下降和抗癌藥物的學名藥競爭。該公司預計調整後全年每股獲利在7.7至7.85元間，而之前的預測為7.9至8.05元。這家製藥商表示，美元走強造成3億元的額外打擊。

財報強勁 輝瑞調升獲利財測

輝瑞(Pfizer)第3季業績強勁，超出華爾街預期，並調升2022年獲利預期。輝瑞預計今年每股獲利在6.4至6.5元間，高於之前預測的6.3至6.45元。該公司也提高銷售財測的下限，現在預計今年營收在995至1020億元間。新冠病毒疫苗的全年銷售目標調高至340億元，比預期高出20億元。

政治廣告增加 福斯營收超標

福斯公司(Fox Corp)上季營收優於預期，因期中選舉前廣告支出增加。截至9月30日當季總營收從去年同期的30.5億元增至31.9億元，高於分析師預期的31.7億元。淨利從去年同期 7.01億元或每股1.21元降至6.05億元或每股1.1元。經調整後每股獲利1.21元。