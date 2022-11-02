月底部位平衡 退休基金恐拋股

在Fed做出利率決定之前，投資人可能還須擔心一件事：美國退休基金的投資組合再平衡可能給美股帶來可怕衝擊。（Getty Images）

在Fed做出利率決定之前，投資 人可能還須擔心一件事：美國退休 基金的投資組合再平衡可能給美股帶來可怕衝擊。

10月底，包括退休基金在內的一些機構投資人開始對市場部位進行定期評估，以確保滿足股票 和債券之間的嚴格配置限制。但在史坦普500指數10月上漲8%的情況下，這種再平衡可能會迫使基金拋售股票。

根據瑞信的計算，這可能導致每月進行再平衡的退休基金拋售220億元的美國股票，這是至少一年來最多的一次。與此同時，美國商銀警告，在10月底的再平衡過程中，可能有500億元資金退出股市，進入固定收益市場。

雖然華爾街對退休基金流動的估計存在很大差異，但這也顯示，在Fed官員2日做出關鍵決定之前，市場可能會出現額外的波動。

Toews資產管理公司CEO透伍斯(Phil Toews)表示，在貨幣政策決定和4日公布失業數據之前，「大量」股票拋售可能會爭搶下投資人的注意力。

預計Fed將在2日宣布連續第4次升息75個基點，交易員將尋找會後記者會中的任何蛛絲馬跡，因為越來越多人看好Fed將在12月舉行的會議上縮小升息幅度。

投資人的風險偏好在31日已經減弱，導致史指當日下跌0.8%。即便如此，10月仍將是史指自6月以來表現最佳單月，因普遍強勁的企業財報、對Fed調整政策的猜測、美元走軟以及利率回落推動了近期的漲勢。