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Disney+新招 訂戶優先購物

財經新聞組／綜合報導

迪士尼發表聲明表示，從1日開始，Disney+串流媒體的美國訂戶將能提前一周購買新的星際大戰光劍、黑豹面具和其他商品。

該公司將這項優惠形容為一個有限的測試機會，提供串流媒體客戶額外福利搶購假日購物季的熱門產品。

在日益激烈的競爭中，迪士尼、Netflix Inc和其他公司正在努力吸引串流媒體客戶。迪士尼表示，截至7月2日，Disney+訂閱人數約為1.521億，其中美國和加拿大的訂閱人數為4450萬。迪士尼將在11月8日的財報中披露其最新的串流媒體數據。

在推出這項新服務後，Disney+美國訂戶可透過shopDisney.com網站上的專用頁面購買「曼達洛人」、「黑豹」和「奇異博士」的最新周邊產品。觀眾可以掃描Disney+頁面上特定影集或電影「購買這個故事」選項下的二維碼登入這個頁面。

該公司表示，18歲以上的美國訂戶的Disney+個人資料中將出現一個商店標籤。

美國Disney+訂戶還可以選擇購買獨家的《冰雪奇緣 2》和《巴斯光年》產品。Disnay+總裁鮑文(Alisa Bowen)說：「提供這個精選的商品系列，是我們嘗試改善Disney+用戶體驗的許多方法的最新範例。」

Disney 迪士尼 奇異

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