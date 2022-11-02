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401(k)納加密資產 須謹慎小心

財經新聞組／綜合報導

想把加密貨幣納入退休儲蓄投資組合嗎？很多人都這麼想。

根據嘉信理財的「2022 401(k)方案參與者研究」，近50%的Z世代和千禧世代員工希望可以透過他們的401(k)退休方案投資加密貨幣，該研究對1000名在25人以上公司工作的21至70歲401(k)方案參與者進行調查；他們目前都提撥部分薪資至401(k)方案。

嘉信理財職場金融服務負責人戈拉迪(Catherine Golladay)表示，「他們對傳統的工作和退休方式有不同意見。」「401(k)雖然仍是他們的主要退休儲蓄工具，但不再被視為退休的唯一途徑。」對於部分投資人來說，已經可以透過401(k)投資加密貨幣。

為近2.3萬家企業管理員工退休福利計畫的富達投資(Fidelity Investments)為企業員工提供專用「數位資產帳戶」投資比特幣的選擇權。如果雇主提供此選擇，員工最多可以將其401(k)的20%投資於比特幣。

但是，並不是因為有這個選項，就代表它適合退休策略。Bankrate首席金融分析師麥克布萊德(Greg McBride)說，「加密貨幣沒有潛在基本價值。」「它既沒有經過時間考驗，也未被證明是可持續的財富創造者。」

他補充說，將加密貨幣添加到退休投資組合可能會拖累其整體表現。

這是因為在通常情況下，投資組合是將投資資金分散到股票和債券等多種金融資產中，這有助於減少波動性，避免過度集中於一種特定類型資產。但加密貨幣是高度波動的資產，會受到不穩定的波動和價值下跌的影響，意味著它只會增加投資組合的波動性。

由於加密市場的不可預測性，勞工部警告管理401(k)方案的公司「在將直接投資選項納入加密貨幣之前要格外小心」。

投資 退休 401(k)

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