高盛：Fed升息 下季到頂

美國聯準會（Fed）本周預料將第四度升息 3碼，且可能暗示12月升息2碼。高盛 經濟學者預測，Fed的利率 於2023年第1季到頂，升抵4.75%~5%，比Fed本身的預測還高出1碼。

Fed將在11月2日公布利率決策，預料將升息3碼，提高基準利率區間至3.75%~4%。彭博資訊經濟學者認為，Fed主席鮑爾將暗示12月的升息幅度可能縮小到2碼，但須避免讓各界覺得政策即將「轉向」，澄清這未必代表這波升息循環的終點利率會降低。

高盛預估，Fed將在12月升2碼，明年2月及3月各升1碼，利率區間將在明年3月的4.75%~5%觸頂，這與其他學者預測相同，也就是Fed在12月公布的利率點狀圖預料將顯示，最終利率為5%，比9月預測高出1碼左右。

高盛提出三項理由，說明2023年2、3月都將繼續小幅升息，第一是通膨「高到令人不安」，第二是財政緊縮結束、實質所得增加，Fed須加強緊縮使經濟降溫，第三是避免金融情勢過早放鬆。

彭博資訊訪調的經濟學者認為，由於美國9月個人消費支出（PCE）核心平減指數年升5.1%，遠超過2%目標，讓Fed決定緊縮政策不應太早轉向，本周維持鷹派，料將重申會繼續升息，但不會說明特定的升息幅度。

Fed也預料將重申縮減負債表作業，一年將縮表1.1兆美元；57%的受訪者預期，Fed將主動賣出抵押擔保證券（MBS），但出手時機仍缺共識。

分析師指出，決策官員在面對可能升過頭與可能升不夠的兩難窘境時，將寧可選擇多升，以免重演1970年代通膨糾結難解的錯誤。75%受訪者表示，目前Fed升息過當的風險，高於升息不足。百達資產管理公司經濟學者柯斯特說，Fed低估了貨幣政策的時間滯後效應，「目前緊縮的效應可能要到2023年中才感受得到，屆時可能為時已晚，政策出錯的風險甚高」。

75%受訪者預期美國經濟可能在未來兩年陷入衰退；20%表示經濟將硬著陸，在一段期間內陷入零成長或負成長；只有5%預測軟著陸。三分之二的受訪學者預料未來兩年將出現全球衰退。