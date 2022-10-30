強勢美元造成匯損 美企Q3獲利估蒸發100億美元

專家估算，美企第3季的獲利，將因美元升值的匯損減少百億美元。（歐新社）

分析師預估，美元匯價勁升所造成的匯損，將導致美國企業第3季獲利蒸發逾100億美元，為苦於物價上漲和經濟前景黯淡的美企，帶來更大的壓力。

英國金融時報（FT）報導，強勢美元今年來已侵蝕美企獲利，衝擊各類產品的製造商。隨著各界日益憂心美元升值對需求造成的連鎖反應，投資 人已愈來愈難忽略這個趨勢。

摩根大通資產管理公司資產組合經理人卡佛瑞說，投資人正試圖釐清美元升值究竟是匯損問題，還是會造成需求下降。

匯損是指在美元升值時，美國企業把海外營收換回美元時會縮水。美元對一籃子已開發國家貨幣的匯率今年第1~3季已升值17%，一度衝上20多年高點。

瑞信美股策略主管高洛柏估算，美元指數每升值8~10個百分點，就會讓標普500成分企業的獲利縮減1個百分點，以美企第3季總獲利4,800億美元的預期估算，匯損對美企獲利的衝擊約100億美元。

部分投資人則認為匯損會帶來更大的影響，Alliance Bernstein公司資產組合經理人沃克估算，標普500成分企業今年的獲利將因匯損而減少約3%。

更令人擔心的是，外國對手以匯價貶值的貨幣生產和銷售產品，可能導致美企產品需求下滑。沃克以微軟 和亞馬遜 為例，這兩家公司的總部都設在美國加州，但微軟的Azure雲端服務是以當地貨幣計價，亞馬遜雲端服務是則以美元計價。

他說，美元和外幣的匯價差距拉大，將帶給微軟龐大的競爭優勢，因為微軟雖也遭遇匯差衝擊，但不用選擇漲價，反倒是亞馬遜以美元收費，形同對客戶漲價。