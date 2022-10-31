76年老店特百惠 搶年輕族群商機

家喻戶曉的美國老字號家居用品業者特百惠(Tupperware)已有76年歷史，以其代表性產品塑膠食品容器聞名全球，深受奶奶和母親們喜愛，如今瞄準千禧和Z世代族群，希望特百惠也成為年輕人生活不可或缺的一部份。

千禧世代(Millennials)出生於1981至1996年，Z世代出生於1997年至2012年，這兩大族群目前年齡介於10歲至41歲。

為了跨越不同世代，特百惠想方設法找出合乎年輕人口味的行銷模式，回歸「廣告狂人」(Mad Men)時代的形象，並將產品定位為具有流行價值、高實用性、並且著重環保。

特百惠說到做到，瞄準年輕人的行銷策略已全面展開。

10月初，特百惠塑料食品儲存容器在深受千禧世代與Z世代喜愛的全美連鎖零售商 目標市場(Target)上架，是該數十年來的重大轉變。

特百惠向來僅透過夥伴零售商、或特百惠網站出售食物容器，只在零售商HomeGoods、床上用品公司(Bed Bath and Beyond)和目標市場採行主要的試驗計畫。

特百惠靠著食品容器走遍天下，行銷觸角已擴及近70個國家和地區，製造據點位於美國及墨西哥 、巴西和比利時等海外地區，2021年銷售額達16億美元。

特百惠品牌母公司Tupperware Brands執行長費南德茲(Miguel Fernandez)說，大舉進駐目標市場是品牌重塑的一大步；重塑大計包括透過多元化零售管道發展業務、並且將產品展示給從未聽說過「特百惠」的年輕族群。

費南德茲說，特百惠是美國文化的一部分，可說是標誌性巨大品牌，特百惠希望業務與品牌一樣強大有力。

不過，這個任務並不簡單。

特百惠已獲得「文化偶像」地位，甚至在華府史密森尼博物館(Smithsonian)的食品容器類別中被納入永久收藏，但在現實的商業市場中，長達數十年的穩固主導地位已被大量後起品牌所撼動，這些競爭者包括樂柏(Rubbermaid)、Glad、Pyrex、Oxo和Ziploc。

群雄環伺下，特百惠最近一季淨銷售額較去年同期下降18%。特百惠歸咎於環境挑戰；新冠疫情 下，中國等主要海外市場封鎖嚴重衝擊其直銷業務，此外，消費者因通貨膨脹而縮減整體支出。

特百惠股價應聲下跌，跨年下跌70%。

雖然面臨挑戰，費南德茲仍雄心壯志，希望特百惠經營火力全開、遠遠超越食品容器，統包家家戶戶的廚房膳食準備流程，從食材放入容器、使用小工具烹飪、一直到最後將剩菜裝入容器存放，全程使用特百惠產品。

為深入每個家庭、主宰廚房，特百惠多年來不斷推出新產品，目前已擁有8500多項廚房和家居用品的功能設計和實用專利，舉凡洋蔥和大蒜儲存罐、乃至於可放入微波爐使用的壓力鍋等，持續創新開發食品容器以外的用品，就是為了吸引新一代消費者。

費南德茲提到創新產品MicroPro Grill時，他說，這款微波爐烤具在特百惠直銷網已搶購一空；這款產品可放入微波爐燒烤，可製作烤奶酪三明治、漢堡甚至牛排。這是特百惠為住在紐約市公寓裡的人所設想，雖無法到戶外道道地地燒烤，還是可以在家享用燒烤美食。

另一個構想是與冰箱製造商合作，生產一系列配備特百惠存儲容器的冰箱。費南德茲說，希望二、三年內產品觸角延伸到更多類別，從刀具、炊具、容器延展到適用於微波爐、冰箱到車庫的產品，目標是在屋子每個空間裡，特百惠的產品都能派上用場。

Z世代非常注重永續發展(sustainable)、力求環保，甚至比千禧一代更注重。塑料用品有害環境人盡皆知，費南德茲說，特百惠意識到眼前這一大挑戰，正採取措施打造為更負責、更具環保意識的企業。

費南德茲提到，特百惠與廢棄物回收業者TerraCycle的循環再利用平台Loop合作、致力於廢棄物減量；特百惠持續擴大容器產品的材料類別，將玻璃、不銹鋼等可持續性較大的材料納入，並且採用混有回收塑料的材料，盡可能減低對環境的破壞。

費南德茲更指出，特百惠容器也有助於減少食物浪費，對大環境有利；去年全美餐點大約10%是之前留下的剩飯剩菜，其中許多食物都裝入特百惠容易儲存在冰箱裡。