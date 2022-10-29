亞馬遜看淡年底購物季

亞馬遜預計假期購物季欲振乏力，本季恐寫歷來最小營收增幅。（路透）

由於消費者在經濟不確定性下縮減開支，電商 巨頭亞馬遜 （Amazon.com）上季財報不如預期，同時預估年底假期購物季也將欲振乏力，本季營收 可能寫下歷來最小增幅，股價在美股28日早盤應聲暴跌約12％，市值上兆美元俱樂部成員恐將再少一名。

亞馬遜在27日美股盤後公布，第3季營收較一年前成長15%至1,271億美元，但低於市場預期的1276億美元；獲利29億美元，一掃先前連兩季虧損的陰霾，但每股盈餘28美分，不如去年同期經拆股因素調整的31美分。預期本季營收達1400億至1480億美元，低於分析師平均預期的1560億美元。對這個向來業務最繁忙的季度來說，營收預估僅成長2%至8%，將是歷來最小增幅。

亞馬遜財務長歐薩夫斯基表示，該公司正準備面對經濟成長趨緩的情況。Adobe也預測，美國11月和12月的電商銷售額只會比去年同期成長2.5％，顯示亞馬遜網站上的獨立賣家正準備面臨業績沒那麼好的假日購物季。

隨著消費者恢復疫情爆發前的購物習慣，亞馬遜今年一直在努力適應電商事業成長幅度急遽放緩的情況。該公司正在削減成本，延後啟用倉庫，凍結零售部門的招聘，並暫停實驗型的計畫。

儘管亞馬遜矢言降低成本，但上季營業支出仍增加近18%至1,250億美元，連續第五季高於營收增幅。

其中，科技和內容的營業費用（約等同於該公司研發與AWS的費用）增幅達到35%，為2018年以來最大，部分反映了亞馬遜擴大發放股票獎勵，在競爭激烈的市場中聘僱和留住科技人才。