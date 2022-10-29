我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

財報難看 科技大廠失血8000億

編譯林聰毅／綜合外電
包括亞馬遜、臉書母公司Meta在內的美國科技大廠股價本周遭血洗，市值蒸發近8,000億美元。（路透）
包括亞馬遜、臉書母公司Meta在內的美國科技大廠股價本周遭血洗，市值蒸發近8,000億美元。（路透）

美國科技大廠本周市值一度蒸發近1兆美元，原因是全球經濟放緩和成本壓力增加，導致業者以往的快速成長陷入停滯。

亞馬遜發布對今年最重要的第4季疲軟財測後，驚慌失措的華爾街股市27日加速下跌。這家美國電子商務巨人表示，本季營收可能比分析師預測的1550億美元少了150億美元。

英國金融時報（FT）報導，除亞馬遜之外，美國一些大型數位集團也陸續發布出人意表的疲弱財報，結束了在新冠疫情期間的快速成長，並且澆熄投資人對於這些科技業者能夠承受通膨和疲弱成長的希望。

亞馬遜和微軟表示，由於客戶希望控制支出成長，雲端運算業務成長放緩的幅度比預期大。這項利空加深投資人的疑懼，擔心連一些被認為在經濟放緩中最具韌性的企業都開始受到影響，包括亞馬遜的雲端運算和Google搜尋廣告在內。

報導說，亞馬遜的悲觀預測也加劇電子商務產業的痛苦，財報與財測利空導致五家最大的科技公司（也包括 Alphabet、蘋果、Meta和微軟）的總市值，比財報季開始前減少了約9500億美元。

只有蘋果勉強挺住，這家iPhone製造商在27日盤後發布，上季營收和獲利高於分析師預期，這項消息帶動了股市在當天稍晚回升一些，並使五大科技業者損失的總市值減至7,700億美元。

臉書母公司Meta在26日發布令人失望的財報，重創華爾街對大型科技公司韌性的信心。該公司說，受到廣告營收下滑和成本飆升拖累，利潤率下滑。

華爾街對Meta執行長查克柏格推動虛擬世界願景的進展失去信心，Meta股價27日在紐約股市慘跌24.6%，市值蒸發了846億美元，這使得Meta股價由14個月前創紀錄的高點回跌74%，延續了大型科技公司股價從25日開始低迷走勢，當天Google母公司Alphabet發布比預期更弱的上季財報。

亞馬遜 營收 華爾街

上一則

聯發科第3季獲利近三季低點 第4季營收估減至24％

下一則

出口疲弱 表現不如預期 台灣上季GDP成長率 下修至4.1%

延伸閱讀

財報難看 美科技大廠本周市值失血近8000億美元

財報難看 美科技大廠本周市值失血近8000億美元
亞馬遜等網路大咖倒成一片 唯獨這家電商挺住了

亞馬遜等網路大咖倒成一片 唯獨這家電商挺住了
Meta燒錢 查克柏格籲有耐性

Meta燒錢 查克柏格籲有耐性
亞馬遜看淡假期購物季營收 盤後一度重挫20%

亞馬遜看淡假期購物季營收 盤後一度重挫20%

熱門新聞

美國人認為退休準備金應該要有125萬美元，比去年大增20%。示意圖。（美聯社）

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

2022-10-25 20:32
世界首富、推特新老闆馬斯克。資料照片。(路透)

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

2022-10-27 21:32
壓不住高通膨，還讓手上資產出現幾百億美元的虧損，聯準會恐迎來更多罵聲。（路透）

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

2022-10-26 09:45
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。路透

華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險

2022-10-26 11:17
雖然有些令人失望的財報，但華爾街以高調結束了動盪的一周，美股21日上漲。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。路透

傳Fed緩升息 道指飆748點

2022-10-21 17:03
馬斯克說他和巴菲特不一樣，有在研發實際的產品。路透

馬斯克與巴菲特畫清界線：我有產品

2022-10-21 12:12

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫