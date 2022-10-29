財報難看 科技大廠失血8000億

包括亞馬遜、臉書母公司Meta在內的美國科技大廠股價本周遭血洗，市值蒸發近8,000億美元。（路透）

美國科技大廠本周市值一度蒸發近1兆美元，原因是全球經濟放緩和成本壓力增加，導致業者以往的快速成長陷入停滯。

在亞馬遜 發布對今年最重要的第4季疲軟財測後，驚慌失措的華爾街 股市27日加速下跌。這家美國電子商務巨人表示，本季營收 可能比分析師預測的1550億美元少了150億美元。

英國金融時報（FT）報導，除亞馬遜之外，美國一些大型數位集團也陸續發布出人意表的疲弱財報，結束了在新冠疫情期間的快速成長，並且澆熄投資人對於這些科技業者能夠承受通膨和疲弱成長的希望。

亞馬遜和微軟表示，由於客戶希望控制支出成長，雲端運算業務成長放緩的幅度比預期大。這項利空加深投資人的疑懼，擔心連一些被認為在經濟放緩中最具韌性的企業都開始受到影響，包括亞馬遜的雲端運算和Google搜尋廣告在內。

報導說，亞馬遜的悲觀預測也加劇電子商務產業的痛苦，財報與財測利空導致五家最大的科技公司（也包括 Alphabet、蘋果、Meta和微軟）的總市值，比財報季開始前減少了約9500億美元。

只有蘋果勉強挺住，這家iPhone製造商在27日盤後發布，上季營收和獲利高於分析師預期，這項消息帶動了股市在當天稍晚回升一些，並使五大科技業者損失的總市值減至7,700億美元。

臉書母公司Meta在26日發布令人失望的財報，重創華爾街對大型科技公司韌性的信心。該公司說，受到廣告營收下滑和成本飆升拖累，利潤率下滑。

華爾街對Meta執行長查克柏格推動虛擬世界願景的進展失去信心，Meta股價27日在紐約股市慘跌24.6%，市值蒸發了846億美元，這使得Meta股價由14個月前創紀錄的高點回跌74%，延續了大型科技公司股價從25日開始低迷走勢，當天Google母公司Alphabet發布比預期更弱的上季財報。