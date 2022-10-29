歐盟 2025年起禁售燃油車

歐洲理事會和歐洲議會達成臨時協議，歐盟將逐步停止銷售新型柴油和汽油汽車和貨車。歐洲議會表示，歐盟談判代表已就歐盟執委會有關「2035年前實現道路零排放」的提議達成一致意見。重點是將新型貨車和乘用車的二氧化碳排放量維持在2021年水平，並有效禁售新型柴油和汽油車。

義行政法院暫停裁罰亞馬遜

義大利 法院裁定，接受電子商務巨頭亞馬遜的要求，撤銷義大利反壟斷監管機構以涉嫌濫用市場支配地位而處以創紀錄的11.3億歐元（11.2億美元）罰款的決定。義大利羅馬Lazio地方行政法院表示，在歐盟法院對此案作出裁決之前，該裁定將先行暫停。

雪佛龍上季獲利史上第二高

雪佛龍上季獲利創該公司史上第二高，超過分析師預期，得益於全球對其油氣需求飆升以及其美國油田產量的增加。第3季淨利112億元，合每股5.78元，幾乎是去年同期61億元的2倍，遠高於華爾街 4.86元的預期。營運現金流飆升至創紀錄的153億元，遠高於上季。資本回報率躍升至25%。

艾伯維肉毒桿菌銷售遜預期

艾伯維(AbbVie)財報未達華爾街對銷售額的預期，原因是其廣受歡迎的面部填充劑Juvederm和暢銷的抗皺注射液肉毒桿菌的營收低於預期。根據Refinitiv的數據，化妝用肉毒桿菌銷售額為6.37億元，低於預期的6.4億元；而Juvederm銷售額為3.52億元，也低於預期的3.6億元。

9月核心PCE持平 年增5.1%

經濟分析局報告，Fed最關注的一項經濟指標顯示，9月通膨維持強勁，但仍在預期之內。報告顯示，核心個人消費支出(PCE)物價指數環比上漲0.5%，年增5.1%。月增率與《道瓊》估計一致，而年增幅略低於5.2%的預測。總體PCE當月上漲0.3%，同比上漲6.2%，與8月持平。

消費者支出增0.6% 超越預期

商務部表示，占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出9月成長0.6%，超過經濟學家之前預測的0.4%，顯示通膨壓力持續擴大，讓Fed可望在下月連續第4次升息3碼(75基點)。8月數據由成長0.4%上修至0.6%。上季消費者支出增速從前季的2.0%放緩至1.4%。