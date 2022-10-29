道指漲逾800點 一年來連升4周

在經濟數據顯示通膨放緩和消費者信心穩定後，即使亞馬遜股價暴跌，但美股大漲。

道瓊工業平均指數 收高828.52點或2.59%至3萬2861.8點。史坦普500指數上漲93.76點或2.46%至3901.06點。那斯達克綜合指數上漲309.78點或2.87%至1萬1102.45點。

這是道指連續第四周上漲，為2021年11月連升五周來首見。道指本周上漲5.7%，是5月以來最佳單周表現，可望創下1976年1月以來的最佳單月。史指和那指本周分別上漲3.9%和2.2%。

本周股市高度震盪，因為投資 人在微軟、Alphabet和Meta業績和財測疲弱後拋售科技股，轉而投資對經濟敏感的股票 ，如果經濟能夠避開衰退，這些股票將受益。

在上季營收低於預期並發布令人失望的第4季銷售財測後，亞馬遜暴跌6.8%。

蘋果收漲7.56%，是2020年4月以來蘋果股票單日最佳表現，在道指僅次於英特爾10.66%的漲幅。

Fed首選通膨指標核心個人消費支出(PCE)物價指數9月環比上漲0.5%，同比上漲5.1%，仍處於高點，但基本符合預期，證明通膨可能正在放緩抱有希望，增加了Fed可能擺脫11月會議後升息3碼(75基點)趨勢的樂觀情緒。

開拓重工本周上漲15.3%，為2009年以來表現最好單周。