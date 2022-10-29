我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

道指漲逾800點 一年來連升4周

財經新聞組／綜合報導

在經濟數據顯示通膨放緩和消費者信心穩定後，即使亞馬遜股價暴跌，但美股大漲。

道瓊工業平均指數收高828.52點或2.59%至3萬2861.8點。史坦普500指數上漲93.76點或2.46%至3901.06點。那斯達克綜合指數上漲309.78點或2.87%至1萬1102.45點。

這是道指連續第四周上漲，為2021年11月連升五周來首見。道指本周上漲5.7%，是5月以來最佳單周表現，可望創下1976年1月以來的最佳單月。史指和那指本周分別上漲3.9%和2.2%。

本周股市高度震盪，因為投資人在微軟、Alphabet和Meta業績和財測疲弱後拋售科技股，轉而投資對經濟敏感的股票，如果經濟能夠避開衰退，這些股票將受益。

在上季營收低於預期並發布令人失望的第4季銷售財測後，亞馬遜暴跌6.8%。

蘋果收漲7.56%，是2020年4月以來蘋果股票單日最佳表現，在道指僅次於英特爾10.66%的漲幅。

Fed首選通膨指標核心個人消費支出(PCE)物價指數9月環比上漲0.5%，同比上漲5.1%，仍處於高點，但基本符合預期，證明通膨可能正在放緩抱有希望，增加了Fed可能擺脫11月會議後升息3碼(75基點)趨勢的樂觀情緒。

開拓重工本周上漲15.3%，為2009年以來表現最好單周。

指數 股票 投資

上一則

埃克森美孚獲利 幾與蘋果相當

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

通膨衰退未定 Fed很難轉向

通膨衰退未定 Fed很難轉向
本周利率波動加劇 投資者仍在觀望

本周利率波動加劇 投資者仍在觀望
英特爾下修全年獲利及營收預期 警告可能裁員

英特爾下修全年獲利及營收預期 警告可能裁員
史坦普：亞太經濟體明年主導全球成長

史坦普：亞太經濟體明年主導全球成長

熱門新聞

美國人認為退休準備金應該要有125萬美元，比去年大增20%。示意圖。（美聯社）

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

2022-10-25 20:32
世界首富、推特新老闆馬斯克。資料照片。(路透)

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

2022-10-27 21:32
壓不住高通膨，還讓手上資產出現幾百億美元的虧損，聯準會恐迎來更多罵聲。（路透）

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

2022-10-26 09:45
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。路透

華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險

2022-10-26 11:17
雖然有些令人失望的財報，但華爾街以高調結束了動盪的一周，美股21日上漲。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。路透

傳Fed緩升息 道指飆748點

2022-10-21 17:03
馬斯克說他和巴菲特不一樣，有在研發實際的產品。路透

馬斯克與巴菲特畫清界線：我有產品

2022-10-21 12:12

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫