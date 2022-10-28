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入主推特 馬斯克將獨行千山

財經新聞組／綜合報導
馬斯克開除推特高管，將獨自承擔一切壓力。（路透）
馬斯克開除推特高管，將獨自承擔一切壓力。（路透）

馬斯克以440億元收購推特(Twitter)交易完成。據報導，他解雇了公司高管，並對平台禁止川普的內容監管政策提出質疑。

當前正逢社交媒體的微妙時刻，因為廣告收入減少，而且平台在11月8日期中選舉之前對潛在的外國干預保持高度警惕。

馬斯克關於內容監管的決定可能左右推特在確保選舉公平的作用。既然馬斯克已經解雇了推特的領導層，他將成為來自名流、政府和企業貼文的最終仲裁者。這個角色可能會干擾他掌理的其他業務，包括特斯拉、SpaceX、Neuralink和Boring Company。

聖克拉拉大學法學院副院長兼教授戈德曼(Eric Goldman)表示，「他讓自己成為強大對手的出氣筒，它們可能真的會對他產生影響力。」

自從國會兩黨調查證實俄羅斯利用社交網站在2016年總統大選期間散布虛假言論以來，選舉安全一直是社交媒體的主要關注點。國會議員和倡導團體已向推特、臉書、Instagram和YouTube施壓，以遏制虛假訊息的傳播。

戈德曼表示，控制內容和節制要求的責任讓馬斯克處境艱難。馬斯克可能會收到有力人士的請求，包括來自中國和德國這兩個他正試圖在當地擴大特斯拉業務的國家。

哥倫比亞大學法學教授約翰卡菲(John Coffee)指出，馬斯克也可能面臨來自其他世界領導人的壓力，即使他的企業不直接在這些地方做生意，「俄羅斯也可能想影響馬斯克。」

歐盟也可能試圖影響馬斯克，因為被稱為「數位市場法」和「數位服務法」的全新法律以及許多其他條款，將強制執行有關透明度和內容審核的新規則。布魯塞爾的歐盟反壟斷監管機構也可能對推特磨刀霍霍。

推特拒絕透露其現行「公民誠信政策」是否能在馬斯克收購和11月8日期中選舉後倖存；該政策使用提示將帳戶持有人引導至推特認為準確的訊息，並在其認為具有誤導性的貼文上加上內容標籤。

馬斯克 推特 期中選舉

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