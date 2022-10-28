馬斯克440億收購推特 錢從哪裡來？

世界首富馬斯克（Elon Musk）27日以440億元完成收購推特（Twitter）。（路透）

世界首富馬斯克 （Elon Musk）今天以440億元完成收購推特 （Twitter），過程中設法廣籌資金，來源包括個人資產、投資基金和銀行貸款 。

以下是法新社整理的相關融資細節：

馬斯克自掏腰包

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克為這起440億元交易，起初盼動用到的個人資產不要超過150億元。

其中很大一部分（約125億元），原定利用他持有的特斯拉股票作為抵押貸款，意味不必出售持股，但最終馬斯克放棄貸款想法，轉而投入更多現金。生於南非、現年51歲的馬斯克到頭來在4月和8月分兩波出售價值約155億元的特斯拉股票。

最後在整起收購裡，馬斯克個人掏出的錢已多於270億元。重要的是馬斯克已有推特9.6%的持股；按雜誌「富比世」（Forbes）計算，馬斯克身價估計約2200億元。

投資基金

收購總額中也包含來自投資集團和其他大型基金的52億元，其中有軟體公司甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）開出10億元支票。

卡達主權財富基金「卡達投資局」（QIA）掌控的卡達控股公司（Qatar Holding LLC）也投入資本。

沙烏地阿拉伯的阿瓦里德親王（Prince Alwaleed bin Talal）則把手上近3500萬股的推特持股（價值約19億元）轉讓給馬斯克。

為換取他們的投資，這些金主將成為推特的股東。

貸款

其餘價值約130億元資金，則由銀行貸款支持，包括摩根士丹利（Morgan Stanley）、美國銀行（BofA）、日本的三菱日聯金融集團和瑞穗金融集團、巴克萊集團（Barclays Plc）以及法國興業銀行（Societe Generale）和法國巴黎銀行（BNP Paribas）。

根據提交美國證券管理委員會（SEC）的文件，光是摩根士丹利就提供約35億元。

這些貸款由推特擔保，將承擔清償責任的是這家公司，而不是馬斯克本人。

總部位於加州的推特迄今難以創造獲利，今年上半年處於虧損狀態，意味這起收購產生的債務，可能會給處境早已不穩的推特帶來更大財務壓力。