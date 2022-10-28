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ECB升息3碼 還會有動作

編譯任中原／綜合報導
歐洲央行決定再度提高三項主要利率各3碼，還預期將持續升息以對抗通膨。（路透）
歐洲央行決定再度提高三項主要利率各3碼，還預期將持續升息以對抗通膨。（路透）

歐洲央行（ECB）27日決策會議決定再度提高三項主要利率各3碼，於11月2日生效；其中最重要的存款利率從0.75%提高到1.50%，為2009年來高點，升幅符合預期；ECB還預期將持續升息，並依循「逐次會議決策（meeting-by-meeting）」的決策模式，以對抗通膨。ECB並邁出縮減資產表的第一步。

ECB總裁拉加德在記者會上表示，未來進一步升息的幅度與速度，將視通膨展望以及之前升息對經濟的影響而定。她指出，「我們認為進一步升息已在醞釀中，但幅度多大現在還不能說」。

主要再融資操作（MRO）利率從1.25%提高到2.00%，邊際貸款便利（MLF）利率從1.50%提高到2.25%。

ECB在會後聲明中指出，「ECB在取消寬鬆貨幣政策的工作上已獲得重大進展。預料將進一步升息，以確保通膨率儘早回降到2%的中期目標。通膨仍太高，且將在長期間仍高於目標。決策委員會的政策目標是降低對需求的支持度，以及反制通膨預期持續升高」。

有關購債計畫退場，ECB表示「資產購買計畫（APP）」以及「疫情緊急購買計畫（PEPP）」所買進的資產，到期後回收的本金仍將全數投入市場，以確保流動性維持寬鬆；PEPP回收的本金至少將到2024年底前仍全數投入，且投入方式保持高度彈性，以對抗貨幣政策傳輸機制可能發生的風險。

ECB指出，現行「傳輸保障工具（TPI）」將用來反制無理且脫序的市場動盪，以免對歐元區所有國家的貨幣政策傳輸機制構成嚴重威脅。這項工具的目的是防止會員國之間的公債殖利率差距過大，可能再度引發歐債危機。

委員會也決定改變第三輪定向長期再融資操作工具（TLTRO III）的效期及適用條件，將從11月23日起調整適用利率，利率將依據ECB主要利率為基礎予以指數化，並對銀行業提出自動提前償還日期。

這是ECB縮減資產負債表的第一步動作，預料明年將會縮減到期公債再投資的金額。拉加德表示，委員會並將於12月會議時討論縮表的「關鍵性原則」。

ECB並宣布，將降低最低銀行存在ECB的最低準備金利率0.5個百分點，與存款利率相同。

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