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通膨衰退未定 Fed很難轉向

財經新聞組／綜合報導

在谷歌母公司Alphabet和微軟公布令人失望的業績報告後，科技股拖累史坦普500指數走低，結束連續三個交易日的漲勢。

Kleinwort Hambros投資長卡瑪爾(Fahad Kamal)表示：「在廣告、商品和服務方面，這些公司確實是重要的指標。如果廣告成長放緩，就會加劇人們對獲利放緩的擔憂。」

高盛(Goldman Sachs)策略師表示，這種觀念似乎為時過早。他們表示：「由於缺乏決定性地滿足兩個條件中的任何一個：明確的通膨緩解或轉向徹底衰退，這兩者是Fed政策持續轉變的必要條件，因此我們不認為收緊金融環境的壓力已經結束。」

高盛策略師崔維迪(Kamakshya Trivedi)和威爾森(Dominic Wilson)表示，美國通膨和經濟都在「一點點」地向這兩個方向發展。他們表示：「因此，在大幅收緊之後，短期內一些緩解措施的門檻降低了。」

但問題是：通膨數據仍可能令人失望。高盛指出：「如果Fed放慢升息步伐，而隨後的通膨消息令人失望，能源價格大幅上漲，或者金融環境大幅緩解，它們可能會發現自己轉向太快，可能面臨後端殖利率承受壓力的風險。因此，除非通膨出現令人可信的好轉，否則可能很快就會發現重回金融狀況的惡性循環中。」

另一個巨大的風險是美國嚴重衰退。策略師們說，沒有一種資產的價格反映出美國經濟會出現大幅下滑，即使相較於股市或企業信貸，利率市場和美元價格更能反映出對這種可能性的定價。

他們總結說：「美股的整體形勢看來不是很強勁，探底的正常條件還不明顯。股指並沒有完全反映出最近實際殖利率的上升，任何股價上漲而明顯緩解金融狀況的走勢，最終都可能被政策抵消。」（財經新聞組）

殖利率 高盛 投資

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