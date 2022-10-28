我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

我們與槍的距離／槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

參院共和黨報告：新冠病毒最可能是中國實驗室外洩

報告：餐廳營業時間 仍少於疫前

財經新聞組／綜合報導

經過疫情洗禮，餐廳的營業時間已不如以往。根據Datassential的最新報告，與疫情前相比，餐廳的每周營業時間少了7.5%，也就是6.4個小時。

這家食品分析公司發現，在76.3萬多家美國餐廳中，有59%的餐廳10月營業時間比2019年要短。除阿拉斯加外，每個州的餐廳平均每周營業時間都減少。

Datassential聯合創始人兼CEO李傑克(Jack Li)將這些變化歸因於幾個因素：一、餐廳仍在努力尋找足夠的員工，而縮短工時是它們應對這種挑戰的一種方式。二、緩慢返回辦公室意味著商務中心的需求減弱。三、在疫情期間大舉關閉的地區仍在逐步復甦中。報告指出，與共和黨領導的州相比，民主黨主政州的餐廳營業時間的減幅更大。

獨立餐廳受到的打擊更大，平均每周損失7.5小時。相較之下，擁有超過501家分店的大型連鎖店每周平均減少4小時的營業時間。

李傑克說，「連鎖店擁有機器人技術、自動化和技術升級等功能，上可以讓它們在沒有那麼多員工的情況下也能勉強度日。」

但某些連鎖店的營業時間發生更劇烈的變化。Denny的每周工時減少近三分之一，而Texas Roadhouse、IHOP和Subway的平均工時都出現兩位數的下降。

這些連鎖店營業時間的大幅下降可能是由於食客和其他24小時營業的餐廳減少。Datassential發現，工時減少也遍及紐約大都市區的餐廳，這些餐廳將平均每周工時縮短9小時以上。

Datassential發現，在曼哈頓東村的一個郵政編碼中，與2019年相比，四分之三的餐廳減少了營業時間。

李傑克表示，幾個因素將決定餐廳是否延長營業時間：勞動市場和整體經濟環境，以及消費者行為的轉變，「我想餐廳減少營業時間至少會持續一段時間。」

疫情 民主黨 曼哈頓

上一則

FT：鴻海鄭州廠苦於應付疫情 專家籲蘋果擬供應鏈B計畫

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

人事糾紛 Boba Guys遭員工、社群媒體抵制

人事糾紛 Boba Guys遭員工、社群媒體抵制
帽石峽谷州立公園 女遊客遭野牛撞飛

帽石峽谷州立公園 女遊客遭野牛撞飛
搭火車前往「世界極光之都」 沿途飽覽阿拉斯加雪景

搭火車前往「世界極光之都」 沿途飽覽阿拉斯加雪景
H-E-B布蘭諾開店 附設德州烤肉

H-E-B布蘭諾開店 附設德州烤肉

熱門新聞

美國人認為退休準備金應該要有125萬美元，比去年大增20%。示意圖。（美聯社）

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

2022-10-25 20:32
壓不住高通膨，還讓手上資產出現幾百億美元的虧損，聯準會恐迎來更多罵聲。（路透）

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

2022-10-26 09:45
世界首富、推特新老闆馬斯克。資料照片。(路透)

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

2022-10-27 21:32
巴菲特挑選個股的精準眼光教人豔羨，但他不建議散戶這樣做。（路透）

巴菲特今年買的這支股票報酬率133% 漲勢能持久？

2022-10-21 03:20
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。路透

華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險

2022-10-26 11:17
雖然有些令人失望的財報，但華爾街以高調結束了動盪的一周，美股21日上漲。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。路透

傳Fed緩升息 道指飆748點

2022-10-21 17:03

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議