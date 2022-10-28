報告：餐廳營業時間 仍少於疫前

經過疫情 洗禮，餐廳的營業時間已不如以往。根據Datassential的最新報告，與疫情前相比，餐廳的每周營業時間少了7.5%，也就是6.4個小時。

這家食品分析公司發現，在76.3萬多家美國餐廳中，有59%的餐廳10月營業時間比2019年要短。除阿拉斯加外，每個州的餐廳平均每周營業時間都減少。

Datassential聯合創始人兼CEO李傑克(Jack Li)將這些變化歸因於幾個因素：一、餐廳仍在努力尋找足夠的員工，而縮短工時是它們應對這種挑戰的一種方式。二、緩慢返回辦公室意味著商務中心的需求減弱。三、在疫情期間大舉關閉的地區仍在逐步復甦中。報告指出，與共和黨領導的州相比，民主黨 主政州的餐廳營業時間的減幅更大。

獨立餐廳受到的打擊更大，平均每周損失7.5小時。相較之下，擁有超過501家分店的大型連鎖店每周平均減少4小時的營業時間。

李傑克說，「連鎖店擁有機器人技術、自動化和技術升級等功能，上可以讓它們在沒有那麼多員工的情況下也能勉強度日。」

但某些連鎖店的營業時間發生更劇烈的變化。Denny的每周工時減少近三分之一，而Texas Roadhouse、IHOP和Subway的平均工時都出現兩位數的下降。

這些連鎖店營業時間的大幅下降可能是由於食客和其他24小時營業的餐廳減少。Datassential發現，工時減少也遍及紐約大都市區的餐廳，這些餐廳將平均每周工時縮短9小時以上。

Datassential發現，在曼哈頓 東村的一個郵政編碼中，與2019年相比，四分之三的餐廳減少了營業時間。

李傑克表示，幾個因素將決定餐廳是否延長營業時間：勞動市場和整體經濟環境，以及消費者行為的轉變，「我想餐廳減少營業時間至少會持續一段時間。」