我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

我們與槍的距離／槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

參院共和黨報告：新冠病毒最可能是中國實驗室外洩

蘋果iPhone營收 低於預期

財經新聞組／綜合報導
iPhone上季營收低於預期。（路透）
iPhone上季營收低於預期。（路透）

蘋果第4財季財報營收和獲利超出華爾街的預期。然而，包括iPhone和服務在內的核心產品營收低於預期。

蘋果上季每股獲利1.29元，高於預期的1.27元。營收901.5億元，高於估計的889億元，同比成長8.1%。

iPhone營收426.3億元，低於估計的432.1億元，同比成長9.67%；Mac營收115.1億元，高於估計的93.6億元，同比成長25.39%；iPad營收71.7億元，低於估計的79.4億元，同比下降13.06%。

其他產品營收96.5億元，高於估計的91.7億元，同比成長9.85%；服務營收191.9億元，低於估計的201億元，同比成長4.98%；毛利率42.3%，略高於估計的42.1%。

蘋果本季營收成長8%，蘋果CEO庫克表示，如果不是因為美元走強，它會成長「兩位數」。蘋果2022財年總銷售額成長8%至3943億元。

雖然iPhone業務銷售額年增率超過9%，但仍低於分析師預期。蘋果9月當季有8天的iPhone 14銷售。

庫克表示，雖然跡象顯示其他智慧手機業者正在努力應對近期需求下降，但蘋果在手機銷售方面表現強勁，並表示該公司新增了「轉換系統者」，即由Android設備轉而購買蘋果手機。他補充說，該公司的高端手機iPhone 14 Pro供應有限。

他也表示，在供應短缺影響蘋果銷售的幾季之後，供應問題在當季並未產生重大影響。

蘋果的服務業務也低於預期。當季成長率略低於5%，與上季的12%相比，這個獲利最佳的業務顯著放緩。

本財年，蘋果服務部門成長略高於14%至781.3億元，增速低於2021年的16%，遠低於2020年的27%成長率。

該業務包括諸多不同的產品線，包括Apple Music和Apple TV+等線上服務、App Store營收、硬體保修以及與Google等公司的搜索交易。

包括Apple Watch和AirPods的其他產品部門也實現年度成長，超出預期。

蘋果 營收 iPhone

上一則

台積攻3D晶片 對手三巨頭三星、SK海力士、美光也響應

下一則

Meta燒錢 查克柏格籲有耐性

延伸閱讀

蘋果上季營收寫新猷 成為矽谷科技巨擘異數

蘋果上季營收寫新猷 成為矽谷科技巨擘異數
遵守歐盟法規 蘋果iPhone「別無選擇」採用Type C

遵守歐盟法規 蘋果iPhone「別無選擇」採用Type C
16吋iPad即將問世？傳蘋果開發中 明年第4季推出

16吋iPad即將問世？傳蘋果開發中 明年第4季推出
5個「非戰場州」有望成黑馬 翻盤參院格局

5個「非戰場州」有望成黑馬 翻盤參院格局

熱門新聞

美國人認為退休準備金應該要有125萬美元，比去年大增20%。示意圖。（美聯社）

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

2022-10-25 20:32
壓不住高通膨，還讓手上資產出現幾百億美元的虧損，聯準會恐迎來更多罵聲。（路透）

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

2022-10-26 09:45
世界首富、推特新老闆馬斯克。資料照片。(路透)

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

2022-10-27 21:32
巴菲特挑選個股的精準眼光教人豔羨，但他不建議散戶這樣做。（路透）

巴菲特今年買的這支股票報酬率133% 漲勢能持久？

2022-10-21 03:20
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。路透

華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險

2022-10-26 11:17
雖然有些令人失望的財報，但華爾街以高調結束了動盪的一周，美股21日上漲。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。路透

傳Fed緩升息 道指飆748點

2022-10-21 17:03

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議