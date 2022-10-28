蘋果iPhone營收 低於預期

iPhone上季營收低於預期。（路透）

蘋果 第4財季財報營收 和獲利超出華爾街的預期。然而，包括iPhone 和服務在內的核心產品營收低於預期。

蘋果上季每股獲利1.29元，高於預期的1.27元。營收901.5億元，高於估計的889億元，同比成長8.1%。

iPhone營收426.3億元，低於估計的432.1億元，同比成長9.67%；Mac營收115.1億元，高於估計的93.6億元，同比成長25.39%；iPad營收71.7億元，低於估計的79.4億元，同比下降13.06%。

其他產品營收96.5億元，高於估計的91.7億元，同比成長9.85%；服務營收191.9億元，低於估計的201億元，同比成長4.98%；毛利率42.3%，略高於估計的42.1%。

蘋果本季營收成長8%，蘋果CEO庫克表示，如果不是因為美元走強，它會成長「兩位數」。蘋果2022財年總銷售額成長8%至3943億元。

雖然iPhone業務銷售額年增率超過9%，但仍低於分析師預期。蘋果9月當季有8天的iPhone 14銷售。

庫克表示，雖然跡象顯示其他智慧手機業者正在努力應對近期需求下降，但蘋果在手機銷售方面表現強勁，並表示該公司新增了「轉換系統者」，即由Android設備轉而購買蘋果手機。他補充說，該公司的高端手機iPhone 14 Pro供應有限。

他也表示，在供應短缺影響蘋果銷售的幾季之後，供應問題在當季並未產生重大影響。

蘋果的服務業務也低於預期。當季成長率略低於5%，與上季的12%相比，這個獲利最佳的業務顯著放緩。

本財年，蘋果服務部門成長略高於14%至781.3億元，增速低於2021年的16%，遠低於2020年的27%成長率。

該業務包括諸多不同的產品線，包括Apple Music和Apple TV+等線上服務、App Store營收、硬體保修以及與Google等公司的搜索交易。

包括Apple Watch和AirPods的其他產品部門也實現年度成長，超出預期。