英特爾調降Q4財測 承諾減支 股價盤後勁揚6%

英特爾調降第4季營收預測並承諾進一步降低成本。（路透）

晶片 大廠英特爾今年來第二度調降2022年全年營收 目標，誓言刪減成本以度過電腦需求低迷期。這支股票周四在盤後交易上漲。

英特爾周四發表聲明說，第3季獲利和營收重挫。淨利是10億美元或每股25美分，比去年同期的68億美元或每股1.67美元，驟減85%，營收下降20%至153億美元，剔除特殊項目的每股盈餘為59美分。華爾街預期每股盈餘33美分，銷售為154億美元。

執行長基辛格指出，「經濟狀況惡化」，但表示該公司正在削減成本，裁減人力和放慢新廠支出等措施將為明年省下30億美元，2025年底前，每年可節省80億到100億美元。他在關於財報的電話會議上說，減支計畫包括裁員。

根據路透，基辛格說，第4季就會開始調整，但沒說會影響到多少員工。英特爾2020年末在基辛格上任前有員工110,600萬人，今年10月初膨脹到131,500人。

股價在盤後應聲勁揚6%到27.85美元，而先前在正常交易時段收跌3.45%到26.27美元。該股今年來累計下跌47%，表現遜於標普500指數 和費城半導體指數。

該公司的第4季營收大約是140億到150億美元。分析師的預估是163億美元。不包括特殊項目的每股盈餘是20美分，低於66美分的平均預期。

至於全年營收，英特爾將預估值調降到630億到640億美元，比起3個月前的目標少了20億到40億美元，減幅高達20%。毛利率會比先前預期的47.5%更低，每股盈餘在1.95美元左右。

英特爾在基辛格的帶領下正努力推動轉型，希望其領先晶片製造商的地位。為此，砸下大錢蓋新廠，試圖追趕台積電和三星提供的製程技術，期望以新晶圓代工業務，為高通等客戶生產處理器，與兩家公司直接競爭。如果成功，英特爾將重振美國晶片製造業，並為多年來萎靡不振的PC硬體注入新活力。