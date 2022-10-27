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GDP推升道指 Meta拉低那指

蘋果上季營收寫新猷 成為矽谷科技巨擘異數

中央社／紐約27日專電
蘋果公司27日公布上季營收與獲利優於市場預期，但占營收近半的iPhone銷售不如預期。圖為曼哈頓第五大道蘋果直營店內景象。（中央社）
蘋果公司27日公布上季營收與獲利優於市場預期，但占營收近半的iPhone銷售不如預期。圖為曼哈頓第五大道蘋果直營店內景象。（中央社）

蘋果公司今天公布上季營收與獲利優於市場預期，在矽谷科技巨擘相繼被財報拖累之際成為異數。但iPhone與服務事業收入不如預期，蘋果盤後股價在平盤附近遊走。

蘋果公司（Apple）季報顯示，截至9月24日的會計年度第4季營收901億美元，年增8%，優於市場預期的889億美元，刷新會計年度第4季最高營收紀錄；淨利207億美元同樣創新猷，每股盈餘1.29美元，年增4%，市場預期1.27美元。

上季iPhone事業進帳426億美元，年增逾9.6%，但不如市場預期的432億美元。iPad、扮演蘋果近年成長引擎的服務事業收入也不如分析師預期，成長逾25%的Mac事業是少數亮點之一。

受科技股跌勢拖累，今天蘋果股價跌逾3%，收在144.8美元，年初以來下跌18.4%。最新季報於美股收盤後公布，蘋果盤後股價在平盤附近遊走。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）向財經媒體CNBC表示，外匯條件不利於蘋果業績，如果美元沒那麼強勢，蘋果上季營收成長可達雙位數。

蘋果是大環境充滿挑戰時矽谷少數繳出優異業績的科技巨擘。本週稍早，微軟（Microsoft）公布5年來最慢營收成長、Google母公司Alphabet上季獲利年減27%、臉書（Facebook）母公司Meta營收連2降且預期支出增加，股價都不支倒地，財測黯淡的亞馬遜（Amazon.com）今天成為最新受災戶。

蘋果9月發表iPhone 14系列，其中，相機與晶片配備較佳的Pro機種買氣旺盛，以致供貨吃緊。本季適逢年底消費旺季，iPhone銷售表現將持續受關注。

隨著智慧型手機市場飽和，蘋果近年逐漸將重心轉移到包含影音串流、應用程式商店的服務事業。這項事業上季進帳近192億美元，年增5%，不如市場預期，揮別過去幾年動輒雙位數的高成長階段。

蘋果第3大市場大中華地區（含中國、香港、台灣）上季營收約155億美元，年增逾6%，優於市場預期。中國受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民間消費降溫，蘋果在當地的業績被視為景氣風向球之一。

蘋果 營收 股價

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