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GDP推升道指 Meta拉低那指

在好市多買輪胎 除了便宜還有這4個好處

臉書母公司Meta業績黯淡 股價狂瀉24%

中央社／紐約27日專電
臉書母公司Meta受上季營收衰退、預期支出增加拖累，27日股價狂瀉24%，下探近7年來最低點。圖為紐約時報廣場周邊的Meta廣告。（中央社）
臉書母公司Meta受上季營收衰退、預期支出增加拖累，27日股價狂瀉24%，下探近7年來最低點。圖為紐約時報廣場周邊的Meta廣告。（中央社）

臉書母公司Meta上季營收衰退，為打造元宇宙不惜投下鉅資，多家券商調降投資評等。Meta股價今天狂瀉24%，下探近7年來最低點，單日市值蒸發約850億美元。

Meta昨天收盤後公布第3季業績欠佳、第4季財測疲弱，投資人信心崩盤。今天Meta股價一蹶不振，終場暴跌逾24.5%，創上市以來第2大單日跌幅，僅次於2月3日的26.4%，股價收在2016年1月以來最低的97.94美元。

去年7月Meta股價攻上歷史高點時，公司市值超過1兆美元，如今只剩2630億美元左右，年初以來跌幅超過70%。

Meta曾在社群媒體界呼風喚雨，但年輕用戶逐漸捨棄臉書（Facebook）、Instagram，投向以短影音起家的TikTok懷抱，加上整體大環境走下坡、蘋果公司（Apple）以加強隱私為由修改廣告追蹤權限，都讓Meta倚重的廣告生意陷入困境。

Meta上季營收277億美元，較去年同期減少逾4%，連續第2季衰退；獲利銳減52%，降至44億美元。今年前3季，Meta打造元宇宙（metaverse）產品的部門虧損超過90億美元。

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）看好虛擬及擴增實境前景，投入鉅資開發元宇宙，即使公司業績下滑仍不改其志。Meta財務長魏納（David Wehner）昨天在法人說明會預告，旗下實境實驗室（Reality Labs）明年虧損將擴大，之後Meta打算放慢投資步調，著重公司整體獲利成長。

Meta預期第4季業績與上季相仿，營收介於300億至325億美元。相較之下，市場預期322億美元。

為度過難關，Meta近幾個月徵才趨於保守，以利維持薪酬成本。但資料中心、伺服器等費用造成Meta預期支出不減反增，在法說會上成為分析師緊咬不放的話題。

摩根士丹利（Morgan Stanley）等券商今天以Meta支出增加為由調降投資評等。

查克柏格昨天在法說會重申打造元宇宙的決心，並說Meta因應大環境惡化的進展令他感到振奮，「我不得不說，我們的產品趨勢比我看到的成果還要好」。

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