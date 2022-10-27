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美元何時升到頂？瑞銀：大約是在明年Q1

編譯湯淑君／綜合外電
美元今年來對其他貨幣漲勢凌厲，近日來雖回軟，分析師預期數月內美元升值趨勢不變。（路透）
美元今年來對其他貨幣漲勢凌厲，近日來雖回軟，分析師預期數月內美元升值趨勢不變。（路透）

瑞銀（UBS）分析師表示，美元升值趨勢可能持續，直到2023年第1季才會觸頂，而歐元兌美元匯價可能在未來數月之內跌破0.90美元價位。

財經網站MarketWatch報導，瑞銀全球財富管理分析師團隊發布報告說，美元近日來回軟，但在美國聯準會（Fed）持續升息的情況下，美元可望恢復升值趨勢。

瑞銀分析師在報告中解釋：「美國通膨仍然高得過火，而Fed明白這事關公信力問題，所以我們認為Fed會持續積極提高利率，直到官方指標顯示通膨稍事喘息為止。」

這群分析師預測，美元要到2023年第1季，才有可能升到頂，屆時市場價格將開始反映Fed升息循環終結的因素。

瑞銀預期，歐元可能在未來數月跌到0.9美元區間的低檔，然後在2023年3月底觸及0.96美元。歐元目前報價在1.0064美元上下。

另據道瓊社報導，Rabobank外匯策略師Jane Foley估計，歐元兌美元匯價可能在冬季就跌到0.95美元，理由是美元仍然強勢，而高漲的能源價格將衝擊歐元區經濟。換言之，基於結構性的高通膨問題，即使美元最近從高點拉回，美元日後仍將維持相對強勢。

分析師指出，近幾個交易日來美元對主要貨幣回貶，主要反映市場對Fed升息步調可能在12月放緩的臆測。華爾街日報（ WSJ）上周五一篇報導指稱，Fed決策官員傾向在11月初決策會議上支持再升息3碼（0.75個百分點），但屆時將辯論12月會議是否應縮小升息幅度。

Fed考慮放緩升息的風聲傳出後，美國公債殖利率隨之下滑，暫挫美元銳氣。Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel在報告中寫道：「緊盯美國2年期實質（經通膨調整）利率，目前為止這些利率跟隨DXY美元指數走勢亦步亦趨。」

追蹤美元對一籃六種貨幣走勢的DXY美元指數日前一度跌破110，收在109.7；27日最新報價攀升0.4%到110.10。

升息 分析師 殖利率

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