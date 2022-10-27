希捷上季業績不如預期、要裁員3000人 凸顯需求惡化

希捷（Seagate）上季業績不如預期，本季財測也低於預估。（路透）

儲存硬體大廠希捷（Seagate）上季獲利暴減逾九成，營收 不如預期，本季財測也低於預估，並且宣布在全球裁員 約3,000人，以削減成本，同時還遭指控銷售硬碟給華為，違反美國出口管制規定，多重利空消息拖累股價26日收盤大跌8%。

希捷在26日美股盤前公布，截至9月底的年度第1季（上季）淨利比去年同期銳減94.4%，成為2,900萬美元，每股盈餘（EPS）為14美分，經調整後每股盈餘48美分，營收年比也萎縮34.6%至20.4億美元，都不如分析師 預測。

希捷預測，本季營收將介於17億~20億美元，低於分析師預期的21.2億美元；經調整後每股盈餘為虧損5美分至盈餘35美分之間，也遠不如市場預測的每股盈餘80美分。

希捷執行長莫斯利（Dave Mosley）表示：「全球經濟的不確定性，以及廣泛的客戶存貨調整在上季後段惡化，這些動態都反映在近期的產業需求和希捷的財務表現上。」

他說，希捷已「採取迅速和果決的行動以因應當前市況，提高長期獲利能力，包含調整我們的產量和年度資本支出計畫」。

希捷宣布，董事會已批准一項整頓計畫，包含裁員約3,000人，約占全球員工總數的8%，以削減成本應對不斷惡化的經濟情勢。這項整頓計畫大多會在2023會計年度第2季末之前完成，料將產生6,000萬~7,000萬美元的稅前費用。根據當前數據推算，此舉有助希捷從今年度起，每年撙節約1.1億美元成本。

彭博資訊分析師指出，希捷裁員8%，暗示正準備因應更長期的景氣減緩，擔心資料中心支出成長可能減慢。