我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

GDP推升道指 Meta拉低那指

在好市多買輪胎 除了便宜還有這4個好處

希捷上季業績不如預期、要裁員3000人 凸顯需求惡化

編譯林奇賢／綜合外電
希捷（Seagate）上季業績不如預期，本季財測也低於預估。（路透）
希捷（Seagate）上季業績不如預期，本季財測也低於預估。（路透）

儲存硬體大廠希捷（Seagate）上季獲利暴減逾九成，營收不如預期，本季財測也低於預估，並且宣布在全球裁員約3,000人，以削減成本，同時還遭指控銷售硬碟給華為，違反美國出口管制規定，多重利空消息拖累股價26日收盤大跌8%。

希捷在26日美股盤前公布，截至9月底的年度第1季（上季）淨利比去年同期銳減94.4%，成為2,900萬美元，每股盈餘（EPS）為14美分，經調整後每股盈餘48美分，營收年比也萎縮34.6%至20.4億美元，都不如分析師預測。

希捷預測，本季營收將介於17億~20億美元，低於分析師預期的21.2億美元；經調整後每股盈餘為虧損5美分至盈餘35美分之間，也遠不如市場預測的每股盈餘80美分。

希捷執行長莫斯利（Dave Mosley）表示：「全球經濟的不確定性，以及廣泛的客戶存貨調整在上季後段惡化，這些動態都反映在近期的產業需求和希捷的財務表現上。」

他說，希捷已「採取迅速和果決的行動以因應當前市況，提高長期獲利能力，包含調整我們的產量和年度資本支出計畫」。

希捷宣布，董事會已批准一項整頓計畫，包含裁員約3,000人，約占全球員工總數的8%，以削減成本應對不斷惡化的經濟情勢。這項整頓計畫大多會在2023會計年度第2季末之前完成，料將產生6,000萬~7,000萬美元的稅前費用。根據當前數據推算，此舉有助希捷從今年度起，每年撙節約1.1億美元成本。

彭博資訊分析師指出，希捷裁員8%，暗示正準備因應更長期的景氣減緩，擔心資料中心支出成長可能減慢。

營收 裁員 分析師

上一則

史坦普：亞太經濟體明年主導全球成長

下一則

美元何時升到頂？瑞銀：大約是在明年Q1

延伸閱讀

看壞經濟未雨綢繆 房地產獨角獸Pacaso裁3成約百名員工

看壞經濟未雨綢繆 房地產獨角獸Pacaso裁3成約百名員工
瑞信大整頓 宣布裁員9000人 股價應聲大跌

瑞信大整頓 宣布裁員9000人 股價應聲大跌
地緣政治緊張 美晶片商美滿電子裁減中國研發團隊

地緣政治緊張 美晶片商美滿電子裁減中國研發團隊
硬碟大廠希捷賣貨給華為 恐違美出口管制 股價大跌8%

硬碟大廠希捷賣貨給華為 恐違美出口管制 股價大跌8%

熱門新聞

美國人認為退休準備金應該要有125萬美元，比去年大增20%。示意圖。（美聯社）

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

2022-10-25 20:32
壓不住高通膨，還讓手上資產出現幾百億美元的虧損，聯準會恐迎來更多罵聲。（路透）

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

2022-10-26 09:45
巴菲特挑選個股的精準眼光教人豔羨，但他不建議散戶這樣做。（路透）

巴菲特今年買的這支股票報酬率133% 漲勢能持久？

2022-10-21 03:20
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。路透

華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險

2022-10-26 11:17
雖然有些令人失望的財報，但華爾街以高調結束了動盪的一周，美股21日上漲。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。路透

傳Fed緩升息 道指飆748點

2022-10-21 17:03
馬斯克說他和巴菲特不一樣，有在研發實際的產品。路透

馬斯克與巴菲特畫清界線：我有產品

2022-10-21 12:12

超人氣

更多 >
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點

美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點
馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題