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中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

美元指數一度跌破110關卡

編譯洪啟原、林奕榮／綜合報導
DXY美元指數今年來走勢。(資料來源:彭博資訊)
DXY美元指數今年來走勢。(資料來源:彭博資訊)

DXY美元指數26日一度跌破110點整數關卡，主要受投資人預期Fed放慢升息步調拖累；種種跡象顯示，美國經濟成長步調愈走愈蹣跚。

美元26日對全球主要貨幣幾全面走貶，DXY指數盤中一度跌0.9%，報109.938，是一個月來最低；歐元兌美元回升至平價以上，一度漲至1.0048美元，創9月20日來盤中最高，也是過去一個月來首度升破平盤。

英鎊兌美元盤中勁升1.3%，報1.1620美元；日圓兌美元升0.6%，報146.9日圓。

彭博資訊報導，美國近日公布數據，從製造業到房價及消費者信心等等，皆不如經濟學家預期，顯示Fed為抑制物價高漲而採取緊縮政策，已開始產生影響。同時，Fed官員近來的談話基調已更加審慎，包括舊金山聯準銀行總裁戴利（今年無投票權）上周表示，Fed應該開始計劃縮減升息規模。

三菱日聯金融集團貨幣分析師哈德曼表示，投資人對Fed放慢升息步調的預期升高，導致美元難以抵擋近期內進一步向下修正的走勢，尤其是如果Fed官員證實未來將放慢升息步調，美元勢將走貶。

彭博資訊報導，華爾街交易員已開始針對殖利率下降布局，並縮減對Fed大幅升息的押注。愈來愈多投資人預期Fed將在12月以較溫和步調升息，國際金價也應聲走高，紐約黃金期貨在紐約早盤漲0.6%，報每英兩1,670.2美元。

升息 投資 指數

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