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小摩憂心 地緣政治風險

編譯陳律安、洪啟原／綜合報導
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。 （路透）
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。 （路透）

華爾街的重量級人物認為美國經濟很有可能陷入衰退，但是比起這項疑慮，他們更擔心全球的政經局勢。

CNN報導，美國最大銀行摩根大通執行長戴蒙25日說，比起美國經濟成長減速，他更擔心全球的地緣政治風險。

他在沙烏地阿拉伯首都利雅德的未來投資倡議會議上說：「未來將有許多壞事發生，可能但不一定會讓美國陷入衰退」；「我們會設法度過這個（美國經濟衰退）難關。我更擔憂的是當下全球的地緣政治風險。」

戴蒙說，他指的是俄烏戰爭和美中關係惡化。在中共二十大過後，大陸領導人習近平鞏固對權力的掌握，也邊緣化力主改革開放的官員。他說，比起美國陷入輕微或稍嚴重些的衰退，他更擔心西方國家與敵對勢力的關係。

在沙烏地阿拉伯舉行的這場投資會議上，與會者不斷討論到的議題是國家間關係的破裂，對國家安全、能源供應、糧食安全等層面所造成的負面影響。戴蒙和黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民都說，疫情帶來的孤立效應，影響了人們的交流，和彼此的理解程度。

同樣在這場會議當座上賓的前美國財長米努勤26日指出，市場觀察家一年前過度樂觀看待經濟風險，現在反倒對通膨和聯準會（Fed）貨幣緊縮造成的風險太過杞人憂天，他警告大家可能再度錯估情勢。他也呼應戴蒙的看法，認為地緣政治才是未來更大的風險。

根據路透在9月26日至10月25日進行的訪調，47個主要經濟體242位經濟學家預測，2023年全球經濟成長率將從今年的2.9%放緩至2.3%，到2024年則有望回升至3.0%。比起7月份的調查，上述預測值都有下修。

荷蘭合作銀行（Rabobank）的全球策略師艾弗利說，人人都在談論的「全球經濟衰退風險」已經成為主流預測觀點，「看一下所有主要經濟體的趨勢，這一點顯而易見」。

所幸與以往經濟衰退相比，多數已經或即將陷入衰退的主要經濟體，失業率相對較低。這份調查也顯示，經濟成長率和失業率間的差距，至少是40年來最小，這可能有助讓經濟衰退程度不那麼嚴重。多數受訪者表示，主要經濟體的經濟衰退將是短暫且輕微。不過低失業也可能使通膨居高位的時間超過大多數人目前的預期。

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