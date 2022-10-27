供應障礙緩解 新車銷售回春

諮詢公司J.D. Power和LMC Automotive發布產業報告顯示，隨著供應鏈 障礙的緩解，預計美國汽車 零售額將在10月上升；在需求增加的情況下，經銷商將有更多車輛可供選擇。

在消費者準備花更多錢購買自用車之際，新車庫存的改善推動了美國的新車銷售活動。

客戶並未受到汽車價格上漲以及汽車製造商缺乏促銷方案激勵或折扣的影響。

報告指出：「即使庫存略有增加，強勁的需求繼續讓製造商保持低水平的折扣。」並補充說，新車的平均交易價格預計將在10月達到創紀錄水平。

報告顯示，與去年同期相比，10月新車零售量預計將增加12.1%至100萬8200輛。

J.D. Power-LMC Automotive報告顯示，10月經季節性調整的新車總銷量年率預計為1500萬輛，比2021年增加180萬輛。

J.D. Power數據和分析部門總裁金恩(Thomas King)表示：「雖然生產已經顯示出一些改善的跡象，但很可能還不足以推動任何實質銷售數字成長。」

他表示，隨著利率 上升對負擔能力造成壓力，未來幾個月的單位定價和獲利能力可能會惡化。

報告指出，包括零售和非零售交易在內的10月新車總銷量預計將達到115萬7900輛，較2021年10月增加15.2%。