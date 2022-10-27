蘋果承諾iPhone將採USB-C

蘋果公司行銷主管證實，將遵守歐盟 法律，iPhone充電端口將改用USB-C。歐盟成員國部會24日批准通過通用充電器法令，在2024年包括手機和平板電腦在內有電子設備都需支援USB-C充電。分析師之前預測，2023年發表的iPhone就可能配備USB-C充電端口，而且是全球通用，不限歐盟。

Chipotle漲價 逼退低收入 客戶

Chipotle為反映通貨膨脹而導致的調升售價，可能會導致一些客戶不再上門消費墨西哥捲餅。Chipotle CEO尼科爾(Brian Niccol)在財報電話會議上表示，「低收入消費者的再訪率進一步降低，這種趨勢正在逐漸擴大。」Chipotle 上次漲價是在8月，幅度為中高個位數百分比。第1季也曾漲價約4%。

上周房貸需求 較去年同期腰斬

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據，上周房貸需求下降至一年前的近一半，因為利率 達到21年來的最高水平。總體而言，房貸需求處於1997年以來的最低水平。購屋房貸申請較前周下降2%，較2021年同周下降42%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.94%上升至7.16%。

卡夫亨氏上季銷售超過預期

卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co)第3季銷售超過預期，因為產品價格調漲抵消了對其包裝食品和調味品需求減少的壓力。截至9月24日當季，歸屬於普通股股東的淨利為4.32億元，合每股35分；而去年同期為7.33億元，合每股59美分。淨銷售額從去年同期的63.2億元增至65.1億元。

空軍一號拖累 波音虧損33億

波音公司上季虧損33億元，原因是其國防部門包括KC-46加油機和改裝空軍一號方面損失28億元。然而，截至9月30日當季產生近30億元的自由現金流，高於去年同期的5.07億元。調整後每股虧損6.18元，而預期為每股獲利7分。營收159.6億元，低於預期的177.6億元。

Bed Bath臨時CEO獲真除

Bed Bath & Beyond表示臨時CEO戈夫(Sue Gove)已獲正式真除。她是公司董事會成員和長期零售顧問，在這家家居用品零售商的關鍵時刻接下該職位。Bed Bath正努力扭轉銷售下滑的局面，贏回客戶並加強與供應商的關係。