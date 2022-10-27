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經濟若大衰退 史指再跌25%

財經新聞組／綜合報導

由於對Fed政策的預期發生轉變，美股近日出現一波反彈，但這可能只是暫時的。高盛集團策略師們表示，美股尚未觸底，因為股票並沒有完全反映最近實質殖利率上漲以及經濟衰退的可能性。

包括崔韋第(Kamakshya Trivedi)在內的高盛策略師在最新報告中寫道，若出現真正的衰退，或者烏克蘭或其他地方的地緣政治風險加劇，美股可能會「顯著走跌」。

策略師團隊預計，若經濟嚴重下滑，史坦普500指數將跌至2888點，較25日收盤價再跌25%。

美股25日大幅收高，因數據顯示美國房價漲勢放緩，消費者信心減弱，暗示Fed的激進政策正在奏效。史指上漲61.77點或1.63%至3859.11點。

今年以來，Fed激進升息讓股債雙雙陷入「拋售旋渦」。史指今年以來已下跌19%。與此同時，10年期美國國債殖利率同期攀升逾250個基點。

自10月12日觸及2020年11月以來最低點後，史指已經反彈8%。與此同時，交易員對美國國債的情緒也開始轉向樂觀，在投資組合中建立多頭部位，並減少對Fed大幅升息的押注。

Fed升息預期降溫促使風險資產反彈。《華爾街日報》報導，Fed考慮12月放緩升息步伐；部分Fed官員也開始轉趨鴿派，宣稱該開始考慮放慢升息。

高盛策略師團隊寫道，其所追蹤的所有美國資產都沒有完全對經濟衰退定價，而美股僅對「超級鷹派情景」出現的最低可能性進行了定價。

根據對華爾街分析師進行的調查，未來一年美國經濟衰退的可能性為60%，高於一個月前的50%。其中最悲觀的看法甚至認為，未來12個月經濟衰退的可能性高達100%。

高盛策略師認為，如果經濟衰退來臨，股票和信貸市場將最為脆弱。他們表示，那些著眼於長期投資的投資人當前最好增加對歐洲投資級債券以及房貸等資產的部位。

升息 美股 高盛

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