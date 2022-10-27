航空業復甦 飛機不足成大問題

航空業者主管本月表示，航空旅遊需求沒有出現放緩的跡象。但警告新機供不應求，限制了業績成長並讓票價居高不下。

捷藍航空25日表示，它本應在明年自空中巴士公司接收29架飛機，但只會收到大約22架。

捷藍航空財務長赫利(Ursula Hurley)在財報電話會議上表示：「我認為我們都很清楚，它們正在努力應對人力和供應鏈 帶來的日益嚴峻挑戰。」「我們正與它們攜手合作，以解決這些問題。」

美國航空財務長柯爾(Derek Kerr)上周表示，該公司預計將在2023年接收19架波音737 Max 8飛機，而根據波音之前的財測，本應有27架。

這意味著過去一度停飛飛機並削減成長的航空公司現在轉向努力擴張。除了機師短缺之外，這些問題還可能使班表安排變得更加難以捉摸。

近幾個月來，波音及其主要競爭對手空中巴士的高管表示，供應鏈問題和勞力短缺阻礙了兩家公司提高產量以應對航空旅遊的復甦。

波音公司的財報顯示，第3季商業部門收入成長40%，但承認既有挑戰繼續對生產造成壓力。

波音CEO 卡爾霍恩(David Calhoun)在給員工信件中指出，「我們在所有生產設施中不會太快地推動系統。我們會在必要時放慢速度，並努力確保工作按順序完成。」

波音發表聲明表示，將繼續與供應商密切合作，以穩定生產並滿足客戶訂單。

整個製造商的下游供應商都感受到這些問題，包括引擎製造商在內。

旗下普惠(Pratt & Whitney)引擎都獲波音和空中巴士飛機採用的雷神科技(Raytheon Technologies)財務長米切爾(Neil Mitchill)在該公司財報電話會議中表示，「即使我們在每日業務中努力解決供應鏈的限制和勞動力的短缺，我們仍相信這些壓力將會沿續到明年。」