臉書母公司META獲利差又看淡本季營收 盤後股價重挫19%

META上季獲利不如預期又看淡本季營收，周三盤後交易股價重挫19%。（路透）

臉書母公司Meta的股價持續2022年自由落體般下墜之勢，周三在盤後交易大跌19%，因其公布營收 連兩季下滑，同時預期第4季還會繼續掉，表明在經濟放緩的情況下，這個社群媒體 平台面對廣告市場疲軟仍舉步維艱。

Meta表示，今年最後三個月的營收將達300億至325億美元，而彭博資訊編纂資料顯示，分析師 先前預估可達322億美元。

該公司第3季營收減少4%到277億美元，略高於分析師平均預期的274億美元，不過，開支卻較一年前大增19%到221億美元。

Meta大部分收入來自廣告業務，但因經濟不明朗，企業行銷預算吃緊，而且蘋果公司近期調整隱私規定，使社群媒體平台的吸引力下降，為了削減成本，Meta放慢招聘速度並將關注重點集中在保持其平台的相關性和擴大虛擬實境產品業務。

隨著Meta長期營收可能下滑，該公司執行長祖克柏表示，正做出「全面性的重大改革以提高營運效率」，並「加強審查所有營運支出」。

Meta上季的營業利益率，或者是扣除營運成本後的利潤，從一年前的36%降到20%。整體淨利銳減52%到44億美元。每股盈餘為1.64美元，低於市場預期的1.88 美元。

每日活躍用戶數為19.8億，符合市場預期。每位用戶平均貢獻營收9.41美元，低於市場預期的9.83美元。

在Meta裡負責元宇宙與VR頭戴式裝置開發的Reality Labs部門，營收比一年前下降將近一半到2.85億美元。虧損從去年同期的2.63億美元擴大到36.7億美元。Reality Labs今年來已損失94億美元，而且還看不到盡頭。

Meta預估，今年總支出會在850億到870億美元間，至於2023年，料將增至960億到1,010億美元間。

這支股票在盤後交易跌到大約105美元，是2016年2月下旬以來最低。此前，這家公司的市值今年來已縮水三分之二。