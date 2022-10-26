美元指數跌破110 市場對Fed大舉升息的預期消退

DXY美元指數26日盤中跌破110點關卡，受投資人預期聯準會（Fed）將放慢升息步調影響。（路透）

追蹤美元對六種主要貨幣 走勢的DXY美元指數，今（26）日一度跌破110點整數關卡，主要受投資人預期聯準會（Fed）將放慢升息 步調拖累；種種跡象顯示美國經濟成長步調愈走愈蹣跚。

美元對全球主要貨幣幾乎都走軟，彭博資訊報導，其中離岸人民幣一度升值逾1.7%，至7.1856元兌1美元，創2010年開始有紀錄以來最大漲幅紀錄；歐元兌美元也回升至平價以上，創9月20日來盤中最高價位。英鎊兌美元勁升1.05%，報1.1592美元；日圓兌美元升值0.6%，報146.9日圓。

彭博資訊報導，美國近日來公布的最新數據，從製造業到房價及消費者信心等等，皆不如市場預期，顯示Fed的緊縮政策開始產生影響。同時，Fed官員近來的談話基調已更加審慎，包括舊金山聯準銀行總裁戴利（今年無投票 權）上周表示，Fed應該開始計劃縮減升息規模。

三菱日聯金融集團（MUFG）貨幣分析師哈德曼表示，市場參與者不禁想問，Fed維持大舉升息步調的時間還有多久，畢竟這已導致美元難以抵擋近期內進一步向下修正的走勢，尤其是如果Fed官員證實未來將放慢升息步調的話。