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衰退影響有限 能源業獲利佳

財經新聞組／綜合報導
五大能源業者本季總營收可望突破500億元。（路透）
五大能源業者本季總營收可望突破500億元。（路透）

受迫於全球經濟可能衰退，石油天然氣需求降低，大型石油公司業務成長也呈現放緩，但第3季獲利只會受到部分影響。

據估計，埃克森美孚、雪佛龍、殼牌、Total(道達爾)和英國石油(BP)第3季總獲利將達507億元，低於第2季逾620億元的創紀錄水平，但仍可望實現史上第二高獲利紀錄。

在上半年出現創紀錄的獲利之後，石油產業獲利的下降不代表該行業能脫離政治影響。由於全球政府都在努力應對目前能源成本上升的問題，以及過渡到更潔淨的替代能源的需求，國家干預石油業的風險依然存在。

RBC Capital Markets分析師伯卡塔利亞(Biraj Borkhataria)表示：「石油業所處的環境比上季略差，但參照過去10到15年的發展情況，第3季的財報結果將非常強勁。」

埃克森美孚10月初表示，該公司煉油和化學品的獲利將會下降。摩根史坦利預計其精煉產品和化工產品獲利將較第2季下降約35%，其他公司也可能出現類似情況。投行認為雪佛龍的獲利將較上季減少45%。

殼牌也差不多，該公司的煉油業務出現下滑，化學品業務的獲利率大幅下降，反映出歐洲經濟放緩的情況尤其嚴重，因為高昂的天然氣價格迫使部分業者減產。哥倫比亞大學全球能源政策中心兼職研究學者拉金詹(Abhi Rajendran)表示：「化學品與經濟密切相關，直接反映經濟的健康狀況。」

這對股東來說是個好消息，但也可能會增加公司的政治壓力。今年上半年，英國已經對石油和天然氣生產商徵收暴利稅，而歐盟也在9月提出類似的徵稅計畫。

過去，石油巨頭往往在繁榮時期投資新產能。但是當油價下跌時，這些決定往往會反過來扯後腿。在俄烏戰爭引發當前的能源危機之前，這些公司也面臨著限制化石燃料支出並專注於再生能源的壓力。

石油 天然氣 英國

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