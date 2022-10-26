福特新Escape逐鹿SUV市場

福特汽車更新廣受歡迎的Escape車款，同時針對競爭激烈的小型SUV市場推出更新、更堅固的Bronco Sport。2023 Escape起價從入門級車型的大約2.9萬元到插電式混合動力電動車的4萬元不等。相較之下，目前的價格帶約為2.7萬至4.1萬元。

削減成本有成 百健再升財測

百健(Biogen Inc)連續第二季調升全年獲利預測，主因其努力削減成本的推動。同時投資人也在等待下個月有關其最新的阿茲海默病藥物的更多數據。該公司將全年調整後每股獲利預期從之前的15.25元至16.75美元調升至16.5元至17.15元之間。

奇異電氣面臨整體供應面緊張、通膨壓力和再生能源業務疲軟，上季獲利降19%。正在分拆為3家公司的奇異電氣表示，截至9月當季調整後獲利降至10.6億元。與其他同業一樣，該公司一直受原材料短缺和運輸費用上漲的打擊，即使售價調漲和成本控制有助於抵消部分痛苦。

可口可樂 業績佳 調升全年財測

可口可樂上季營收 和獲利都超過華爾街的預期，隨後調升全年財測。上季調整後每股獲利69分，高於預期的64分；調整後營收110.5億元，成長10%，高於預期的105.2億元。該公司調升全年財測，營收將成長10%，有機營收成長16%。獲利成長7%；經貨幣調整後獲利成長18%。

通膨升+美元強 3M調降財測

預計將受到通膨上升和美元走強導致海外收益萎縮的打擊，工業集團3M公司調降全年營收和獲利預期。美元飆升最可能影響海外收益，該公司在70多個國家開展業務，約60%收入來自美國以外。該公司預計全年營收成長將下降3.5%至3%，低於之前的2.5%至0.5%。

旅遊需求強 捷藍航空實現獲利

由於強勁的旅遊需求和更高的票價抵消更昂貴的燃料和其他成本，捷藍航空(JetBlue Airways)第3季實現5700萬元的獲利。這家總部位於紐約的航空公司本季營收較去年同期成長30%，達到25.6億元，符合分析師的預期。 支出費用較2021年同期增加近36%，營業獲利率由一年前的9.4%收窄至5.4%。