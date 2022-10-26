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VIX與史指 出現罕見連動

財經新聞組／綜合報導

今年以來，芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)越來越傾向於與美股同向波動，這是非常罕見的情況，而24日再度發生。隨著史坦普500指數上漲逾1%，VIX指數也出現上漲。

這是兩個指數在10月第四次出現同步波動，占10月以來交易時間約25%，高於22%的歷史比率。

雖然波動率投資格局的變化可能改變VIX指數與相關股票的關係，但分析師表示，在2022年最後幾個月，投資人的矛盾心態可以更能解釋最近不同尋常的表現。

未來幾周，科技巨頭的最新財報、通膨數據和Fed政策會議都將陸續發布，各種因素都可能引發市場動盪。與此同時，基金經理人為應對糟糕的財報結果而削減股票部位。因此當股市下跌時不太需要對沖。但這種部位水平讓這些交易員在市場回升時更容易受創。

這就造成VIX指數隨著股市下跌而下跌或保持低迷的情況，就像13日走勢一樣。另一方面，當股市開始反彈時，對錯過年底漲勢的擔憂促使投資人爭相買入看漲期權，推動史指和VIX指數雙雙上漲。這也就是24日的情景。

Interactive Brokers LLC首席策略師索斯尼克(Steve Sosnick)表示：「很明顯，那些降低風險並轉為持有現金的機構投資人會擔心在股市上漲時表現不及預期。隨著市場上漲，史指指數和其ETF單日和其他短期看漲期權出現大量買盤，推高了VIX指數。」

VIX指數多次隨史指上漲或下跌，今年可望創下2006年以來連續波動次數第二高的紀錄。這是與過去可靠的市場走勢背道而馳的又一個例子。但在一些市場觀察人士看來，VIX指數24日的上升可能反映出一個事實，即股市的波動率繼續落後於債券和外匯市場的波動率。

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